Confirman excarcelación de presos políticos en Tocorón, Yare, Tocuyito y El Rodeo I este #4Feb

El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, informó este miércoles que varias personas fueron excarceladas en distintas prisiones del país, en el marco de las excarcelaciones de presos políticos.

Himiob detalló en su cuenta de X (Twitter) que las excarcelaciones se dieron este mismo 4 de febrero. Aparentemente, los presos políticos salieron de las cárceles de El Rodeo I, Tocorón, Yare y Tocuyito.

#4Feb 3:40 p.m. Se están produciendo varias excarcelaciones desde El Rodeo I, Tocorón, Yare y Tocuyito. En n breve más información. — Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) February 4, 2026



Por su parte, el director del Foro Penal, Alfredo Ramos, precisó que, para las 5 de la tarde, confirmaron 17 excarcelaciones de presos políticos este miércoles. «Esperamos que se produzcan más», aseveró.

17 excarcelaciones de presos políticos verificadas, hasta ahora, el día de hoy. Esperamos se produzcan más excarcelaciones. @ForoPenal — Alfredo Romero (@alfredoromero) February 4, 2026



Igualmente, las cifras de excarcelaciones de este miércoles podrían ser más altas. Ramos subrayó que desde Foro Penal están verificando cada uno de los reportes de presos políticos que salieron de los calabozos.

PRESOS EXCARCELADOS

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no han informado sobre las excarcelaciones de este miércoles. Tampoco hay detalles sobre un listado oficial de presos que se haya visto beneficiado de esta medida.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) confirmó tres excarcelaciones de presos políticos. Se trata de Eduak Leonardo Ramírez y Edwar López Hernández, ambos desde Tocorón, además de Fernando Luis Bombin Romero, en Yare III.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADRE QUE SE DESCOMPENSÓ EN CONCENTRACIÓN POR PRESOS POLÍTICOS EN LA UCV CONOCIÓ EL PARADERO DE SU HIJA TRAS SEIS MESES

Para la mañana de este miércoles, Foro Penal había registrado la excarcelación de 350 presos políticos, aunque otras ONG brindan cifras un poco más altas. Según voceros gubernamentales, han sido liberadas más de 800 personas.