Excarcelaron a pareja que estuvo detenida ocho meses por caso del «dólar paralelo», así los recibió la familia

El Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales confirmó la liberación de Leandro Orta y Diana Rosas, ambos se encontraban detenidos por el caso del «dólar paralelo».

La policía los detuvo a ambos el 22 de mayo de 2025.

Orta estuvo recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en La Yaguara. Aunque hace un mes fue trasladado al Centro de Reclusión Hombre Nuevo, en Valencia, desde donde fue excarcelado.

Sin embargo, el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales acotó que se trata de una libertad «aún a medias». Esto debido a las medidas cautelares que les están dando.

Mientras, Rosas se encontraba detenida en la sede de la PNB en El Valle.

Vale recordar que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello había confirmado la detención de 20 personas en un operativo contra la cuenta de Instagram Monitor Dólar.

EL RECIBIMIENTO DE SUS FAMILIARES

Leandro Orta y Diana Rosas fueron recibidos por sus familiares en el estado Miranda. A través de un video publicado en redes sociales se observa como el hombre llega a la vivienda y recibe abrazos y aplausos de sus seres queridos.