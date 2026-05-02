Exalcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, realizó exigencia al TSJ tras ser beneficiado con la Ley de Amnistía

Ernesto Paraqueima, exalcalde de El Tigre, estado Anzoátegui, acudió este lunes a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas para introducir un recurso legal que busca su restitución inmediata en el cargo. Esta acción ocurre semanas después de que el dirigente político recuperara su libertad tras casi tres años privado de libertad.

Acompañado por su equipo jurídico, Paraqueima fundamentó su solicitud en una reciente sentencia del Tribunal 11 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, la cual, según sus declaraciones, dictó una medida absolutoria a su favor.

«Hemos sido exonerados de los cargos de incitación al odio y obstrucción al comercio. Es fundamental aclarar que jamás enfrentamos acusaciones relacionadas con corrupción», afirmó el dirigente a las afueras del máximo tribunal.

Es importante recordar, que el exmandatario local obtener el beneficio de la Ley de Amnistía, logrando su libertad plena el pasado 4 de marzo de 2026.

DETENCIÓN SE DIO EN 2023

Ernesto Paraqueima resultó detenido originalmente en mayo de 2023, tras una fuerte controversia pública y acciones del Ministerio Público que derivaron en su destitución y arresto domiciliario.

No obstante, el político argumenta que, tras su declaración de inocencia de los cargos principales, su destitución pierde sustento jurídico y deben revertirla.

«Fui electo por la voluntad popular en 2021 para un periodo de cuatro años. No cumplí ni la mitad de mi mandato debido a un proceso judicial del cual hoy salgo libre de toda culpa», explicó Paraqueima.

El recurso interpuesto ante la Sala Constitucional del TSJ solicita que se reconozca que su ausencia en el despacho municipal se dio de carácter «forzado» y que, al restablecerse sus derechos políticos, tiene la facultad de retomar sus funciones hasta que finalice el periodo constitucional vigente.

La petición de Paraqueima genera una nueva expectativa política en el sur de Anzoátegui, mientras se espera que el TSJ admita el recurso y emita un pronunciamiento que defina el futuro administrativo de la alcaldía de El Tigre.

Por último se dio a conocer que su caso ante el TSJ, lo llevará el abogado José Gregorio Quintero, de acuerdo a información manejada por el Diario Mundo Oriental.