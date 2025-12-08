Evita multas o la retención de tu vehículo durante diciembre con estas recomendaciones de un experto

Guillermo Aristimuño, experto en material penal y de tránsito, explicó que hay diversas razones para la retención de un vehículo, de manera que recomendó tomar medidas preventivas durante las fechas decembrinas.

Aristimuño sostuvo una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio. Desde un principio dejó claro que los conductores deben contar con varios documentos para evitar multas u otra clase de inconvenientes.

En primera instancia, Aritumuño recordó que hay distintas causas para la retención de los vehículos. Aunque la mayoría de estos casos se deben a alguna irregularidad en la documentación, hay otros aspectos a tomar en cuenta.

Aristimuño subrayó que los vehículos deben contar con placas de identificación. El conductor, mientras tanto, tiene que tener en su poder los documentos que corroboren la titularidad temporal o permanente del carro o camioneta.

Sin embargo, un vehículo también podría terminar retenido si se ve involucrado en accidentes con muertos o heridos. También se puede tomar una medida semejante si está en malas condiciones, como la ausencia de luces o un parabrisas estrellado.

ARISTIMUÑO PIDE PREVENCIÓN

Por otra parte, Aristimuño agregó que los conductores deben contar con su cédula de identidad, carnet de circulación, responsabilidad civil y certificado médico. En caso contrario, tendrá que cancelar una multa.

«El no tener ninguno de estos documentos o tenerlos vencidos no es susceptible, sino de una multa de tres unidades tributarias, excepto el carnet de circulación, que es lo que te permite demostrar la titularidad temporal del vehículo, eso sí es causa de retención», dijo.

Aristimuño concluyó que los conductores tienen tres días para refutar una multa ante las autoridades correspondientes. Asimismo, cuenta con 30 días para pagarla.