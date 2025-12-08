Aerolínea nacional incrementará frecuencia de vuelos con Colombia y reanudará rutas a Panamá tras crisis aérea

La aerolínea venezolana Turpial Airlines anunció que aumentará la frecuencia de sus viajes a Colombia y reactivará los vuelos a Panamá.

A partir de este 10 de diciembre de 2025, aumentará su frecuencia de vuelos entre Valencia, estado Carabobo, y Bogotá, Colombia.

Los vuelos con Colombia se realizarán los días lunes, miércoles, jueves, viernes y domingo.

Además, los miércoles, jueves y viernes, el avión partirá desde Valencia a las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela y aterrizará a las 9 de la mañana en Bogotá, hora de Colombia.

Mientras tanto, los pasajeros que deseen volar desde Bogotá, tendrán que salir a las 10 de la mañana, hora de Colombia y llegarán a Valencia a las 12:30 del mediodía, hora de Venezuela.

Asimismo, los días lunes y domingo, la aeronave saldrá desde Valencia a las 5 de la tarde, hora de Venezuela y aterrizará a las 5:30 de la tarde en Bogotá, hora de Colombia.

La hora de partida desde Bogotá será a las 6:30 de la tarde, hora de Colombia y arribará a Valencia a las 9 de la noche, hora de Venezuela.

VUELOS PANAMÁ

Los vuelos con Panamá se reanudarán a partir del 15 de diciembre, informó la aerolínea.

La frecuencia de viaje directa será los días lunes y miércoles, saliendo a las 2 de la tarde desde Valencia, hora de Venezuela y llegando a las 3 de la tarde a Ciudad de Panamá, hora de Panamá.

Mientras, la hora del despegue desde Ciudad de Panamá será a las 4 de la tarde, hora de Panamá y arribará a Valencia a las 7 de la noche, hora de Venezuela.