Estos son los detalles de la consulta nacional sobre trámites anunciada por Delcy Rodríguez

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este martes una consulta nacional de la eficiencia de los trámites en los organismos público, en el marco de un diagnóstico sobre el funcionamiento del Estado.

Rodríguez encabezó esta tarde un Consejo de Estado desde el Palacio de Miraflores. Tras anunciar un proceso de reestructuración del gobierno, la mandataria encargada dijo que se hará una consulta nacional durante 15 días respecto a los trámites.

«Queremos una consulta directa con los ciudadanos para saber cuáles son los trámites que más les afectan», dijo la mandataria. En tal sentido, afirmó que se busca identificar los procesos «engorrosos» y tomar medidas al respecto.

Para ello, Rodríguez informó de la creación sitio web simplifica.gob.ve, en donde los usuarios podrán dar sus opiniones respecto a los trámites necesarios para emprender, pero también aquellos vinculados al registro civil y de identidad.

DETALLES DE LA WEB

La página web afirma que busca «detectar, proponer, implementar y mejora los trámites públicos». Para participar en la consulta se tendrá que precisar los datos personales, como la cédula o dirección, aunque sería «100% confidencial».

Los ciudadanos podrán dar sus opiniones sobre los trámites de organismos como el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Seniat).

Una vez se identifique el organismo, los usuarios podrán detallar cuál es el problema que tienen con los trámites. Destacan la demora excesiva, la ausencia de medios electrónicos, la exigencia de documentos innecesarios, el alto costo o la excesiva burocracia.

La mandataria encargada dijo que buscan identificar «los trámites que más afectan». Los resultados, según Rodríguez, serán formarán parte de un diagnóstico en cada «ministerio, organismo o instituto adscrito que tenga trámites».