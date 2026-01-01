Venezuela

Estos son los destinos turísticos más solicitados en Aragua durante los primeros días del 2026

El estado Aragua se ha afianzado como una entidad con numerosos destinos turísticos, tanto montañosos como playeros, de manera que se espera alta movilización en los primeros días del año.

Medios regionales indicaron que hubo numerosas visitas a Aragua durante el Año Nuevo y hay buenas expectativas de que el flujo continúe el resto de la semana. El fin de semana, 3 y 4 de enero, sería una de las fechas más concurridas.

Algunos de los principales destinos de la ciudad son Choroní, Ocumare de la Costa, Cata y Puerto Colombia, dos importantes localidades playeras. Destaca especialmente la Playa Grande, donde está la tradición del primer baño del año.

Las posadas de estos destinos suelen ofrecer espacios de unión familiar, a la vez que la música local brinda un ambiente de celebración. A esto se suma el característico olor a salitre en la zona.

El propio viaje hacia la costa es sumamente impactante, puesto que el Parque Nacional Henri Pittier forma parte de la ruta. Sus más de 100.000 hectáreas cuenta con numerosas especies, tanto de flora como de fauna.

DESTINOS NO PLAYEROS

Aragua no solamente ofrecerá playas en estos primeros días del año. Más allá de los pueblos coloniales en zonas costeras, también hay numerosos destinos turísticos entre las montañas de Aragua.

En este escenario, la Colonia Tovar se mantiene como uno de los principales destinos. Tanto a finales como a inicio de año se encuentra un clima frío y un alto confort, ofreciendo distintos platillos típicos.

Igualmente, no se puede descartar la capital de Aragua, Maracay, que ofrece un ambiente mucho más urbano. Destacan especialmente el Zoológico Las Delicias, donde nació un león hace pocos meses, y el Parque Acuático.

