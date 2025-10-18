Estos serán los puntos de vigilia durante la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en Caracas

La feligresía caraqueña se prepara para la esperada canonización de los dos primeros santos venezolanos, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, pautada para este 19 de octubre.

En este sentido, en varios puntos de la capital se realizarán vigilias para presenciar en vivo los actos religiosos que dirigirá el papa León XIV desde el Vaticano.

En el municipio Libertador se dispusieron dos pantallas gigantes frente a la iglesia de la Divina Pastora, en la parroquia homónima, para transmitir los actos de canonización en vivo.

El mencionado templo religioso abrirá sus puertas desde las 10:00 pm de este sábado, para que los devotos ingresen al recinto y participen en las diferentes actividades, previo a la transmisión en vivo que iniciará alrededor de las 4:00 am del domingo.

También se prepara una eucaristía que se llevará a cabo en la que fue la casa del médico de los pobres, ubicada a pocos metros de la plaza de La Pastora.

CHACAO, BARUTA Y SUCRE TAMBIÉN PREPARAN SU VIGILIA

Por su parte, la Alcaldía de Chacao informó que la dirección de Cultura, junto a la Parroquia San José de Chacao, organizaron para la noche de este sábado una serie de eventos relacionados con la canonización de los dos primeros santos venezolanos.

«La canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles es un regalo inmenso para Venezuela. En Chacao, nos unimos a esta fiesta de fe y civismo. El Dr. Hernández, nuestro ‘médico de los pobres’, y la Madre Carmen, ejemplo de servicio y educación, son faros de esperanza», señaló el alcalde Gustavo Duque a través de un comunicado.

La autoridad municipal indicó que los actos comenzarán con una Vigilia de la Canonización titulada «Santos para Todos», un evento de fe y unión comunitaria que se realizará desde la madrugada del domingo en la Plaza Bolívar de Chacao y Plaza Los Palos Grandes.

Entre las actividades se incluye una Celebración, el Rezo del Santo Rosario, un concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, actividades de fe y transmisión en vivo de los actos realizados en el Vaticano.

En lo que respecta al municipio Baruta, hay una vigilia programada para ver la transmisión en vivo de canonización que empezará la madrugada de este domingo 19 de octubre a las 3:00 am, en la Gruta de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario.

Las autoridades locales afirmaron que la entrada es totalmente gratuita y se permitirá el ingreso hasta completar el aforo del templo religioso.

Por último, la Diócesis de Petare organizó una gran vigilia de oración y celebración abierta a toda la comunidad. La misma se realizará en el emblemático Santuario Diocesano Dulce Nombre de Jesús, ubicado en el casco histórico de Petare.

Las actividades iniciarán la noche de este sábado a partir de las 10 pm y se extenderán hasta las 6 am del domingo.

Este espacio de encuentro comunitario y espiritual contará con una programación que incluye momentos de oración, cantos de júbilo, reflexiones y diversas actividades litúrgicas, diseñadas para preparar el corazón de los fieles para la importante ceremonia.