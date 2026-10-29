Encargado de Negocios de EEUU visitó Planta Chocó y minas de oro en Bolívar, esto anunció

El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, realizó una visita a la Planta Chocó y las minas de oro Santa Bárbara y VBK.

Barrett precisó que estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Minero Ecológico y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Héctor Silva.

«Conocí de primera mano el gran potencial de la Planta Chocó y las minas de oro Santa Bárbara y VBK de la Corporación Venezolana de Minería», precisó el diplomático estadounidense en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

En la publicación se pueden ver diferentes imágenes del recorrido que hizo Barret por las instalaciones mineras en compañía de autoridades del gobierno y expertos del sector, quienes le ofrecieron detalles sobre las operaciones que se están llevando a cabo.

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Junto al ministro del gobierno interino Héctor Silva, conocí de primera mano el gran potencial de la Planta Chocó y las minas de oro Santa Bárbara y VBK de la @cvm_ve. Las empresas norteamericanas, líderes en innovación y tecnología, están listas para contribuir al desarrollo del sector minero venezolano. Seguimos impulsando la recuperación económica bajo el plan de tres fases de @POTUS y @SecRubio. – JB — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) October 29, 2026

Tras el recorrido, Barret dejó sobre la mesa las intenciones de los Estados Unidos. «Las empresas norteamericanas, líderes en innovación y tecnología, están listas para contribuir al desarrollo del sector minero venezolano».

«Seguimos impulsando la recuperación económica bajo el plan de tres fases del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio», concluyó.