Estiman «ofertas extraordinarias» en centros comerciales del país durante Black Friday del próximo 27 de noviembre

Los centros comerciales del país se preparan para el Black Friday, una jornada que marca el inicio de las compras navideñas. El sector asegura que habrá grandes descuentos en las tiendas, tanto física como en línea.

El presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Alfredo Cohen, concedió una entrevista al programa Dos más Dos de Unión Radio y reveló detalles sobre el próximo Black Friday.

La fecha prevista es el 27 de noviembre, el último viernes de noviembre. Según Cohen, los locales de los centros comerciales avanzan en el abastecimiento de sus tiendas, destacando mercancía relacionada con la Navidad.

El gremialista subrayó que se trata de una fecha «muy importante» para el sector y habrá ofertas extraordinarias. Asimismo, los centros comerciales tendrán un horario especial, que iniciará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 11 de la noche.

VENTAS EN CENTROS COMERCIALES

El sector tiene altas expectativas de cara al Black Friday de este año. Esto se debe a que los centros comerciales presentaron este año un incremento de ventas respecto al mismo periodo de 2025.

«Hay ciertamente un incremento en comparación al 2025 en ventas. Representa alrededor de un 15% o 20% mejor que el año anterior, eso un número muy importante», explicó el también director de la Constructora Sambil.

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A pesar de que continúa el «tema eléctrico», Cohen insistió en la economía e industrias «están creciendo». «Eso los vemos nosotros día a día, inclusive en las calles, en las oficinas, en los centros comerciales hay mucho más movimiento que años anteriores», dijo.

Igualmente, el gremialista señaló que «en Caracas no se nota tanto» la crisis eléctrica. «Hay es subidas de tensión, también dispara los equipos y los apaga, pero en el interior del país estamos viviendo un tema triste», apuntó.