«Este ya es otro país»: Eurodiputados se reunieron con María Corina y hablaron de la transición «irreversible» en el país

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, recibió este jueves a los eurodiputados Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch en la sede del partido Vente Venezuela.

«Quiero expresar mi enorme satisfacción de estar en Venezuela y constatar que este ya es otro país. Es un proceso de transición absolutamente irreversible, que nadie va a poder parar, y que nos va a llevar a unas elecciones presidenciales y a una democracia», declaró Tertsch a los medios.

«Venezuela va a ser un ejemplo para toda Iberoamérica, para una Europa titubeante con quienes están perdiendo los valores. El ejemplo de Venezuela y cómo la nación ha respondido es mundial», añadió el eurodiputado.

🇻🇪🇪🇸 | La líder venezolana María Corina Machado (@MariaCorinaYA), recibe a los eurodiputados Jorge Martín Frías (@jm_frias) y Hermann Tertsch (@hermanntertsch) en la sede nacional de nuestro partido. https://t.co/3Ig7cR6EBs — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 12, 2026

En este sentido, felicitó a los venezolanos por lo que han hecho posible. «Reconozco el liderazgo máximo de María Corina Machado y la gesta de júbilo del 28 de julio, que ya es un hito de la democracia. También agradecemos las decisiones históricas desde Estados Unidos, y a quienes arriesgaron su vida para que esta puerta a la libertad se abriera en Venezuela».

«La vuelta de María Corina a Venezuela, con esa impresionante bienvenida, confirma ante los ojos de todo el mundo la voluntad soberana de todos los venezolanos que avanza. Espero que este avance nos lleve a elecciones en el 2027, contando con un Tribunal Supremo, una junta electoral y todas las condiciones para que los ciudadanos acudan a las urnas con la verdadera confianza de participar en unas elecciones libres», indicó

«Quiero agradecer a todas las fuerzas venezolanas, y en particular a Vente, esta organización del pueblo en favor del bien y la verdad, frente al fraude, la represión y el miedo», continuó.

Asimismo, afirmó que este cambio se está haciendo en todo el mundo. «El gobierno español está muerto y podrido, y debe sufrir una estruendosa derrota, si no hay fraude. Este gobierno debe ser derrotado en las urnas por esta canallada que se ha producido en los últimos 28 años. Europa está cambiando el rumbo. El cambio de era que se produce en Iberoamérica es el cambio de era que se tiene que producir en Europa».

🇪🇸🤝🇻🇪 Así reciben a los eurodiputados Jorge Martín Frías (@jm_frias) y Hermann Tertsch (@hermanntertsch) en la sede nacional de nuestro partido. 🔴 En minutos comienzan las declaraciones ante los medios de comunicación. https://t.co/LWIxIUbs6F — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) November 12, 2026

Asimismo, se refirió a las violaciones de derechos humanos que siguen ocurriendo. «Perkins Rocha tiene que salir en libertad, es un hombre que siempre ha trabajado en pro de Venezuela y no tiene sentido ese arresto injusto, nosotros vamos a ir porque queremos hablar con él».

Por su parte, Jorge Martín Frías reiteró que es necesario un cambio de gobierno, no solo en Venezuela, sino en España. «El gobierno actual de España no quiere cambios porque ha sido parte fundamental de lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años», dijo.

«Y ahí está la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. La izquierda española es la que más ha colaborado con la desgracia del pueblo venezolano. Hay nombres de españoles que han saqueado a los venezolanos», concluyó.