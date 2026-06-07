Venezuela

TOME PREVISIONES: Este lunes 8JUN será feriado bancario, según calendario de Sudeban

Caraota Digital
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Feriado bancario Sudeban
La Sudeban anunció las arzones del feriado bancario. Foto Archivo

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó, a través de sus redes sociales que este lunes 8 de junio será feriado bancario en todo el territorio nacional. La medida obedece a la conmemoración de la fiesta de Corpus Christi.

Este feriado está contemplado en el calendario oficial de días no laborables de las entidades financieras del país.

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La institución informó que, aunque las agencias y taquillas de las entidades bancarias públicas y privadas permanecerán cerradas al público, los servicios en línea permanecerán activos.

A finales del año pasado, la Sudeban publicó el calendario de feriados bancarios para este 2026.

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Los días de asueto en el sector están asociados tanto a festividades nacionales como a celebraciones religiosas de tradición católica.

De esta forma, la banca tiene durante este año un total de 25 días no laborables, entre feriados nacionales y bancarios.

La superintendencia informó que los usuarios pueden contar con los servicios en línea, a través de su sitio web o sus aplicaciones.

Los usuarios pueden consultar saldos y hacer transferencias. Igualmente, los cajeros automáticos estarán activos, así como los puntos de venta y sistemas de pago electrónico.

En los centros comerciales, donde hay alta afluencia de clientes, estarán activas algunas agencias.

 

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