TOME PREVISIONES: Este lunes 8JUN será feriado bancario, según calendario de Sudeban

La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó, a través de sus redes sociales que este lunes 8 de junio será feriado bancario en todo el territorio nacional. La medida obedece a la conmemoración de la fiesta de Corpus Christi.

Este feriado está contemplado en el calendario oficial de días no laborables de las entidades financieras del país.

La institución informó que, aunque las agencias y taquillas de las entidades bancarias públicas y privadas permanecerán cerradas al público, los servicios en línea permanecerán activos.

A finales del año pasado, la Sudeban publicó el calendario de feriados bancarios para este 2026.

Los días de asueto en el sector están asociados tanto a festividades nacionales como a celebraciones religiosas de tradición católica.

De esta forma, la banca tiene durante este año un total de 25 días no laborables, entre feriados nacionales y bancarios.

La superintendencia informó que los usuarios pueden contar con los servicios en línea, a través de su sitio web o sus aplicaciones.

Los usuarios pueden consultar saldos y hacer transferencias. Igualmente, los cajeros automáticos estarán activos, así como los puntos de venta y sistemas de pago electrónico.

En los centros comerciales, donde hay alta afluencia de clientes, estarán activas algunas agencias.