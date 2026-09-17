«Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios»: Dinorah Figuera habló tras desbloqueo de varios portales informativos

La presidenta de la Asamblea Nacional 2015, Dinorah Figuera, aplaudió que se haya desbloqueado el acceso a varios medios de comunicación en el país.

«Desde la Delegación de la AN 2015 saludamos que se considere de la agenda de la mesa las exigencias en materia de libertad de expresión y que hoy se consolide en el levantamiento de bloqueos», indicó.

Asimismo, Dinorah Figuera sostuvo que este jueves se abre una ventana que muchos venezolanos llevan años esperando.

«Varios medios de comunicación vuelven a estar al alcance de quien quiere saber qué pasa en su país sin utilizar VPN. Esto es un derecho en una democracia plena, no una concesión. Informar sin miedo no puede seguir siendo un privilegio, sino el cumplimiento de la ley», apuntó.

Desde la Delegación de la AN2015 saludamos que se considere de la agenda de la mesa las exigencias en materia de libertad de expresión y que hoy se consolide en el levantamiento de bloqueos. Hoy se abre una ventana que muchos venezolanos llevamos años esperando: Varios medios de… — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) September 17, 2026

Dinorah Figuera destacó que «cada vez que nos sentamos, lo hacemos con la determinación de lograr la reinstitucionalización, la transición hacia la democracia e insistimos en lo mismo: Que vuelvan las voces, que el ciudadano no tenga que esconderse detrás de un filtro para leer su propia realidad».

«Este es un primer paso. Todavía faltan muchos medios, y tienen que volver todos, de manera plena y permanente. Sin prensa libre no hay democracia posible, ni encuentro verdadero entre venezolanos», expresó.

Por último, Dinorah Figuera reconoció el trabajo del gremio periodístico en el país. «Por el esfuerzo diario para lograr visibilizar todas las realidades de nuestro país. Vamos paso a paso. En este camino, todos debemos ser fiscalizadores para que los logros sean permanentes. Hoy seguiremos en la mesa trabajando para lograr más libertades», afirmó.

LOS MEDIOS

De acuerdo a VE Sin Filtro, en horas de la madrugada desbloquearon 10 sitios web de noticias en Venezuela.

Entre ellos se encuentran Caraota Digital, Alberto News, Crónica Uno, la agencia EFE, Efecto Cocuyo, El Estímulo, El Pitazo, Monitoreamos, RunRunes, Revista Semana.