«Este es el tiempo del renacer de Venezuela»: Nicolás Maduro y Cilia Flores enviaron mensaje de Navidad a los venezolanos

Nicolás Maduro y Cilia Flores enviaron este miércoles, 24 de diciembre, un mensaje de Navidad a los venezolanos desde la Plazoleta del Afinque de Marín en la parroquia San Agustín, Caracas.

«Esta tierra y estas calles fueron nuestra escuela, nuestra universidad. Aquí nos forjamos nosotros entre los corredores, allí junto al pueblo, entre los tambores de Mandinga, de Ricardo y del grupo Madera que levantó su voz de rebeldía y sus cantos por siempre», dijo Maduro en su mensaje transmitido en cadena nacional.

«Esta es la tierra de los santos, de los sabios, de los valientes patriotas como José Gregorio Hernández, como santa Carmen Rendiles y como los vecinos de cada comuna, de cada comunidad que ahora escriben y cantan su propia canción, porque ahora si tienen voz y su conciencia, su dignidad y porque en definitiva hemos sido dotados por Dios con una alma buena y victoriosa. Por eso escuchar esta melodía es una bendición que nos ofrece la vida. Una voz llena de verdad y optimismo, como el niño que nace hoy bajo la estrella de Belén», añadió.

Asimismo, se refirió brevemente de la situación que viven actualmente los venezolanos. «Sintámonos orgullosos de vivir en este tiempo lleno de desafíos y nuevas posibilidades, porque este es el tiempo del renacer de Venezuela».

(VIDEO) Mensaje de Navidad 2025 del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro: pic.twitter.com/q5hfBE0bWg — Luigino Bracci Roa (@lubrio) December 24, 2025

«La paz, como dijo el libertador, Simón Bolívar, será nuestro puerto, nuestro destino y nuestra gloria. Detrás de esa montaña sagrada el Warairarepano, está el mar donde nuestros ancestros fueron centinelas y Miranda y Bolívar navegaron para fundar un continente entero, una zona de paz en toda Venezuela, de hombres y mujeres libres», asentó.

«Como caribeño queremos celebrarte a ti, que trabajas de enero a enero, porque este 2025 ha sido el primer año de una nueva era virtuosa de logros y grandes transformaciones. Deseamos de todo corazón que esta noche y estas Navidades nuestro señor Jesucristo toque tu puerta, abras la puerta, y recibas sus bendiciones eternas», concluyó.

En esta línea, Cilia Flores también envió un breve mensaje de Navidad. «Desde todo nuestro hermoso territorio hasta la hermosa costa de nuestro Caribe, la patria vive en la voz del hombre y la mujer humilde, esos que trabajan y forjan su destino con una fe inquebrantable y la Navidad con su brillo y con su luz llega a nuestros corazones con la alegría de estos niños».

«Hoy celebrando con este pueblo, con cada familia. Le damos al mundo un mensaje de amor y fraternidad. En la vida siempre va a triunfar el bien, el bien siempre se impondrá. Venezuela en unión se prepara para recibir al niño Jesús entre cantos y oraciones desde la tierra de lo posible», finalizó Flores.