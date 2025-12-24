«Llegó la hora de las definiciones»: Padrino López dice que lo que ocurra en Venezuela «definirá el orden mundial»

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que ha llegado la hora de las «definiciones» y que lo que ocurra en Venezuela durante el conflicto con los Estados Unidos «definirá el orden mundial».

«El uso de la fuerza para someter a pueblos no tiene cabida en el mundo de hoy, eso se acabó, es otro mundo y tenemos que entenderlo, es un mundo nuevo», dijo Padrino López durante un acto con la Fuerza Armada Nacional con motivo de la Navidad.

«Hoy en día estamos viendo a un imperio reaccionando ante la desesperación de perder el poder que tenía. Pero no fuimos nosotros los que decidimos que ese poder se desvaneciera. Nosotros jugamos nuestro papel en este hemisferio y vaya que papel estamos jugando, ejemplo al mundo. Lo que pase en Venezuela definirá el orden mundial, fíjense bien lo que estoy diciendo, no es cualquier cosa», aseveró.

En esta línea aseguró: «Veremos si es un mundo abierto a la cooperación, abierto a las relaciones de respeto a los Estados, donde se respete la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, donde se respete el derecho internacional o un mundo llevado por el caos, la fuerza. Nosotros estamos jugando un papel trascendental en la humanidad, en la creación de un nuevo orden en el mundo. Entonces nosotros con nuestra determinación de pueblo libre estamos decidiendo qué camino queremos tomar».

«No estamos defendiendo algo en particular, estamos defendiendo el concepto de patria y por eso entonces estamos aquí como estamos como una familia unida, la Fanb», asentó.

«Ha llegado la hora de las definiciones, de la lealtad a la patria, ha llegado la hora de tomar con determinación nuestra voluntad de lucha y decirle al mundo que aquí hay un pueblo libre y una patria de virtudes y llena de cosas buenas por hacer», concluyó.