Este es el ‘requisito obligatorio’ que fue eliminado para el sector agrícola, informó el ministro Padrino López

El ministro de Agricultura, Vladímir Padrino López, anunció este lunes la eliminación del requisito obligatorio del Certificado de Libre Venta (CLV), en el marco de la simplificación de procesos administrativos dentro de la administración pública.

Más temprano, el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) informó de la «eliminación o excepción» del CLV. La medida aplicará para «los trámites de registro de productos de uso agrícola, industrial, de salud pública o doméstica.»

Unas horas después, Padrino publicó un video en sus redes sociales y citó el comunicado del INSAI. Según el ministro, se trata de «la simplificación de trámites para el registro y comercio de insumos agrícolas agroecológicos u orgánicos»

«¿En qué se traduce esto? Bueno, en procesos ágiles y respuestas más rápidas. Por eso, las solicitudes que ya tenían su evaluación técnica aprobada y solo estaban a la espera de este requisito serán revisadas e impulsadas», dijo.

PADRINO DEFIENDE LA MEDIDA

El también general en jefe afirmó que la eliminación se dio gracias al «diálogo permanente que tenemos con el sector». Asimismo, aseguró que esta medida va de la mano de la «política impulsada» por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Estamos dinamizando por completo la forma en que damos respuesta al sector productivo venezolano, pero sin dejar de lado la rigurosidad técnica que nos caracteriza y que nos permite proteger nuestros suelos», acotó Padrino.

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¡Buenos días Venezuela! Continuamos dinamizando la forma en que damos respuesta al sector productivo. Por ello, y atendiendo la política de simplificación de trámites administrativos ordenada por la presidenta Delcy Rodríguez, hemos eliminado el requisito obligatorio… https://t.co/UZzCeztXK6 — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) October 19, 2026



De igual forma, Padrino también respaldó los llamados de Rodríguez por reducir o simplificar los procesos administrativos del Estado. «Menos burocratismo, más producción para Venezuela», concluyó.

Los detalles de la eliminación del ICV se encuentra en el comunicado del INSAI. Aunque se dará esta excepción, las autoridades subrayan que los demás procedimientos y requisitos permanecen vigentes.