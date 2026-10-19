El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, anunció este lunes una movilización para el jueves 22 de octubre por «el mes rosa», mismo día que Vente Venezuela llamó a una marcha nacional para exigir un cronograma electoral, a la vez que cuestionó a quienes piden amplitud en la mesa de diálogo.

Durante la habitual rueda de prensa del partido los días lunes, Cabello anunció el despliegue en Caracas, aunque sin dar muchos detalles.

«Una gran marcha de mujeres, movimientos de las mujeres por el mes rosa en Caracas. El partido sigue desplegado… Jueves 22 a la calle», señaló.

Asimismo, dijo que, aunque es una movilización de mujeres, los hombres también pueden asistir.

LOS DARDOS DE CABELLO SOBRE «INVITACIONES» AL DIÁLOGO

Por otro lado, Cabello se refirió a la mesa de diálogo y al hecho de que haya sectores de la oposición que hablan de exclusión en torno a este proceso.

En palabras del ministro del Interior, tanto la delegación gubernamental como la opositora liderada por Dinorah Figuera «se reúnen, escuchan y hacen los planteamientos».

«Yo he escuchado al compañero Jorge y a la oposición decir que todos están invitados, pero hay algunos que esperan una invitación con un lacito y todo», mencionó.

«Cuando la gente llega y declara ‘no nos han invitado al diálogo’, a mí tampoco me han invitado, pero yo me siento ahí representado. El PSUV se siente totalmente representado por la delegación en esa mesa, la designada por nosotros. Esos son los pantalleros que dicen que hay que ampliar», dijo, sin dar nombres.

Cabe acotar que la semana pasada, The New York Times reveló que María Corina afirmó que se le excluyó de la mesa de diálogo. Además, otros sectores, como los que hacen vida en la AN, han llamado a que se les incluya en la ronda de negociaciones.

En otro punto, Cabello habló de las sanciones individuales, específicamente el caso de Jorge Rodríguez, a quien la OFAC desbloqueó sus fondos la semana anterior.

«Nosotros lo hemos hablado: Venezuela es un país que merece estar libre. El uso político de esos instrumentos fue algo provocado por quienes pidieron sanciones. Son los que hoy se quejan de que no haya repuestos para el sistema eléctrico. Ahora se presentan como unas ovejas mansas», dijo.

«De manera que todo lo que contribuya a la mejora del país, bienvenido sea», concluyó.