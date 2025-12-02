Este es el nuevo horario de los centros comerciales por Navidad

El empresario Alfredo Cohen, presidente de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), informó este lunes que extendieron los horarios de cierre de estas instalaciones por las celebraciones decembrinas.

Cohen sostuvo este 1 de diciembre una entrevista en el programa Dos más Dos de Unión Radio. A pocas semanas de la Navidad, confirmó que los centros comerciales abrirán las puertas hasta las 10 de la noche.

Esta medida comenzó a aplicar desde el pasado viernes.«En la última semana de diciembre antes de la Navidad, que sería desde el 16 al 23 de diciembre, vamos a cerrar a las 11:00 de la noche y vamos a abrir a las 09:00 de la mañana», acotó.

«Creo que eso es algo beneficioso para la economía en el sentido que mucha más gente va a tener ingreso alrededor de los centros comerciales», apuntó Cohen, quien afirmó que varios establecimientos buscan personal para Navidad.

COHEN HABLA DEL BLACK FRIDAY

El pasado viernes se llevó a cabo el Black Friday en numerosas ciudades del país. Cohen destacó un incremento del 13% de las visitas a los centros comerciales durante el viernes, sábado y domingo de la semana pasada.

El gremialista también aseguró que hubo un aumento de ventas y de número de tiendas para este fin de año. «Es algo muy interesante porque genera empleo estable en la economía no solamente concentrado en la capital, sino también en las distintas regiones», concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INESPERADO ENCUENTRO: EL VIDEO VIRAL DEL GRINCH APARECIENDO DE SORPRESA EN LA COTA MIL, ASÍ REACCIONÓ SANTA

Distintos sectores económicos mantienen altas expectativas para las últimas semanas de este año. Aunque reconocen problemas en la economía nacional, esperan un aumento de ventas por Navidad.