Estas son las tres estaciones del Metro de Caracas que ahora tienen WiFi

Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
La empresa estatal de telecomunicaciones Movilnet anunció la instalación de red WiFi en tres estaciones del Metro de Caracas, tratándose del primer servicio de este tipo en las instalaciones del subterráneo del país.

Movilnet informó en su cuenta de Instagram sobre la llegada del WiFi al Metro de Caracas. En un principio, el servicio estará disponible en las estaciones Colegio de Ingenieros, en línea 1; Zona Rental, en línea 4; y Maternidad, en línea 2.

«Movilnet transformamos tu viaje en el Metro de Caracas. Se acabó el drama de quedarte «en visto» o no poder recargar tu tarjeta del Metro por la app», detalló Movilnet.

Al bajar a las estaciones subterráneas del Metro de Caracas, los usuarios suelen experimentar problemas en su red de Internet. En tal sentido, la red WiFi busca implementar una «solución robusta para que deje de ser una zona sin conexión».

¿CÓMO SE USA EL WIFI?

La empresa detalló que, en primer lugar, los usuarios tendrán que activar el WiFi de sus celulares y seleccionar la red «Movilnet T-Conecta». Luego tendrán que «completar la autenticación» en el portal de la empresa.

Movilnet afirmó que la red WiFi permitirá hacer gestiones al instante, a la vez que se podrán enviar archivos pesados. También facilitará que los usuarios se puedan comunicar con sus familiares o disfruten de contenido en sus celulares durante su viaje.

Cabe destacar que la red WiFi solo podrá ser utilizada por los usuarios de Movilnet, puesto que el sistema de autenticación garantiza que la red sea exclusiva. Se espera que el servicio se expanda hacia otras estaciones en los próximos meses.

