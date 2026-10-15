Estas son las mejoras que tendrá el Metro de Caracas: Yoel Amaya aseguró que «estamos acelerando esos planes»

El Metro de Caracas avanza en distintos planes para mejorar el servicio, incluyendo remodelación de las instalaciones y recuperación de vagones con fallas, según informaron las autoridades del sistema de transporte.

Yoel Amaya, presidente del Metro de Caracas y de Los Teques, concedió una entrevista al programa Al Instante. Desde un principio, aseguró que se han destinado fondos y recursos para invertir en el subterráneo.

«La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, cuando era vicepresidenta, creó el plan El Metro se Mueve Contigo. Se recuperaron muchas estaciones y se generó un plan para los trenes», dijo Amaya.

En el marco de este plan, se avanza en la recuperación de los trenes del Metro de Caracas y la iluminación de los vagones. A esto se sumarán la habilitación de las escaleras mecánicas y otras obras de mantenimiento.

Por otra parte, Amaya confirmó mejoras en la Línea 2, especialmente en las estaciones de Las Adjuntas, Zoológico y Mamera. «Ahí había un peligro de volcamiento en los trenes, ya ese peligro pasó», añadió.

USUARIOS DEL METRO

El funcionario afirmó que el Metro de Caracas moviliza a unos 450.000 usuarios cada día. Mientras tanto, recordó que en el periodo entre los años 2008 y 2010 se logró desplazar a 1,1 millones de personas.

«Queremos volver prestar un servicio y ser la movilidad de Caracas. Que el Metrobús funcione y llegue a todas las estaciones del Metro», agregó Amaya.

Respecto a los proyectos que quedaron paralizados, como la Línea 5 del Metro de Caracas, el cable tren de Petare o el metro cable de Mariche y San Agustín, Amaya dijo que todo dependerá de los ingresos del país.

«Estamos en eso, estamos haciendo todos los planes (…), en la medida en la que el ingreso petrolero mejore, la presidenta buscará la forma en que todos nosotros estemos alineados para reactivar esto», concluyó.

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Las declaraciones de Amaya se dieron unos días después de que el Metro de Caracas ajustara sus tarifas. El boleto general quedó establecido en 160 bolívares, mientras que para estudiantes tendrá un costo de 80 bolívares.