Venezuela

Un héroe de cuatro patas: Murió Hades, el perro rescatista que trabajaba con Protección Civil en Táchira

Angel David Quintero
Angel David Quintero
2 Min de Lectura
Hades

Protección Civil del estado Táchira anunció este martes, 27 de octubre, el lamentable fallecimiento del perro de búsqueda y rescate (K-Sar), Hades.

«Aunque un profundo dolor invade hoy a nuestra gran familia naranja, sabemos que aquellos héroes de cuatro patas que salvan vidas siempre harán parte de nuestro instituto», indicó el organismo en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

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«Hoy despedimos a Hades quien nos acompañó en búsquedas y despliegues especiales con la pasión del servir», añadió.

La publicación la acompañaron con una foto de Hades en misión. «¡Gracias por tanto!», escribieron, al tiempo que acompañaron el texto con una cita: «Solo los que viven para servir, no mueren jamás».

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Una unidad canina o K-SAR se encuentran capacitadas para atender o intervenir en los diferentes eventos con efectos adversos para la localización de víctimas en estructuras colapsadas o movimiento de tierra de una manera efectiva y rápida.

Los perros usados para este tipo de maniobras reciben adiestramiento con las herramientas para la búsqueda y salvamento de personas vivas sepultadas. Es importante destacar que los perros entrenados pueden operar durante distintos eventos naturales como un sismo, tsunamis, aludes, huracanes, entre otros; así como también eventos generados por el hombre como hundimientos de edificios, explosiones, atentados o pérdidas en grandes extensiones de terreno, pues su rendimiento equivale al de 20 personas especializadas en el tema y reduce el tiempo de exposición de confinamiento de la víctima.

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