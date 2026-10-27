Un héroe de cuatro patas: Murió Hades, el perro rescatista que trabajaba con Protección Civil en Táchira

Protección Civil del estado Táchira anunció este martes, 27 de octubre, el lamentable fallecimiento del perro de búsqueda y rescate (K-Sar), Hades.

«Aunque un profundo dolor invade hoy a nuestra gran familia naranja, sabemos que aquellos héroes de cuatro patas que salvan vidas siempre harán parte de nuestro instituto», indicó el organismo en un comunicado divulgado en sus redes sociales.

«Hoy despedimos a Hades quien nos acompañó en búsquedas y despliegues especiales con la pasión del servir», añadió.

La publicación la acompañaron con una foto de Hades en misión. «¡Gracias por tanto!», escribieron, al tiempo que acompañaron el texto con una cita: «Solo los que viven para servir, no mueren jamás».

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Una unidad canina o K-SAR se encuentran capacitadas para atender o intervenir en los diferentes eventos con efectos adversos para la localización de víctimas en estructuras colapsadas o movimiento de tierra de una manera efectiva y rápida.