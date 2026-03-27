Estas fueron las dos grandes empresas que evaluaron el sistema eléctrico del país

El presidente de Fedecámaras en el estado Zulia, Paúl Márquez, reveló que representantes de las empresas Siemens y General Electric estuvieron en Venezuela para evaluar la condición del sistema eléctrico nacional y posteriormente hacer una propuesta a las autoridades.

«Tengo entendido que ya la empresa General Electric y la empresa Siemens visitaron el país hace un par de semanas para hacer algunas propuestas, sobre todo a nivel de las turbinas que se encuentran en las plantas generadoras de energía en el estado Bolívar», indicó.

«Esas turbinas son casi todas marcas General Electric o Siemens y desde hace algún tiempo no se les había hecho mantenimiento; algunas no están operando. Entonces, creo que por ahí se parte de un tema de mayor generación de servicio eléctrico a la hora de poder reparar esos equipos que no están funcionando», explicó en una entrevista con Rafael Galicia.

Asimismo, destacó que el arribo de estas empresas al país ocurrió a raíz de la visita del secretario de Energía de los Estados Unidos. «No tengo los pormenores, ellos iban a levantar un informe sobre la situación», aseveró.

POSTURA SOBRE EL AUMENTO DE SUELDO

Por otra parte, Márquez se refirió a la postura de Fedecámaras con respecto al posible aumento de sueldo mínimo en el país.

«Fedecámaras desde hace más de un año está de acuerdo en que debe haber un aumento de sueldo en el país. Teniendo claro que la decisión única y exclusiva», asentó.

No obstante, consideró que todo aumento debe hacerse tras una mesa de diálogo. «Lo que vaya a decidir el gobierno nacional debe estar en conjunto con el sector privado, público y el sector de los trabajadores para que nadie salga perjudicado».

«Yo siento que el sector de los trabajadores tiene un rezago en su sueldo desde hace mucho tiempo, pero también se debe garantizar que la empresa privada pueda subsistir en el tiempo y que el sector público tenga la capacidad de pagar lo que se vaya a decidir pagar», concluyó.