¿Están garantizados todos los ingredientes del plato navideño? Esto señaló la Cámara de la Industria de Alimentos

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Juvenal Arbeláez, aseguró que están garantizados todos los alimentos necesarios para cubrir con la demanda de los platos navideños durante estas celebraciones decembrinas.

«En cuanto al plato navideño caracterizado por el pernil, la ensalada de gallina, también el famoso pan de jamón que lo vemos ahora en mercados internacionales, vamos a llegar con 100% de producción nacional. El esfuerzo de los productores del área porcina mejorando la genética, contribuyendo con la alimentación de esos animales a salir en el mercado a corto plazo ha permitido que el 100% de los perniles venga de origen nacional», comentó en entrevista para VTV.

«En el caso de la harina de maíz precocida también está garantizada. Aquellos consumidores que le colocan a la hallaca huevo, también ese producto se ha incrementado en el país, hay huevos suficientes de producción nacional. El que quiera agregarle gallina a la hallaca, también hay suficiente y pollo también», añadió.

En esta línea, indicó que Venezuela puede estar orgullosa de su producción nacional en distintos sectores que conforman el sistema alimentario venezolano.

Además, afirmó que están garantizados aquellos productos que deben importarse. «La aceituna, la alcaparra, todo eso fue previsto y ya están en el país, las pueden conseguir en los anaqueles».

Para finalizar, destacó el crecimiento de producción alimentaria de septiembre del presente año en comparación con septiembre de 2025.

«En cuanto a arroz hay un crecimiento de más del 8%; harina del maíz está sobre el 20%; harina de trigo también; las pastas han tenido un crecimiento de 7.8%; en el caso de la avena hay un crecimiento importante; la leche pulverizada también; además hay un crecimiento importante de pesca procesada y de embutidos; así como aceites y grasas; mayonesas, margarina, salsa de tomate y azúcar», concluyó.