Cierre de RCTV fue «una de las heridas más profundas que haya sufrido la sociedad venezolana», dice CNP-Caracas

El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en Caracas, Édgar Cárdenas, recordó la «profunda herida» que causó la salida de Radio Caracas Televisión (RCTV) de la televisión venezolana.

Cárdenas declaró a Caraota Digital en el 19 aniversario del cierre de RCTV, que ocurrió el 27 de mayo de 2007. Para el gremialista fue «una de las heridas más profundas que haya sufrido el periodismo y la sociedad venezolana en su historia contemporánea».

«Desde el CNP, ese hecho no fue simplemente el fin de una concesión administrativa. Realmente fue el inicio de un diseño sistemático de silenciamiento, producto de una política de Estado orientada precisamente a asfixiar la pluralidad», expuso Cárdenas.

El periodista aseguró que fue un «golpe definitivo a la línea editorial libre», puesto que envió «un mensaje de censura a todo el ecosistema de medios». «Esto inauguró la era de la autocensura por la supervivencia de los medios en el país», sentenció.

Más allá del aspecto periodístico, Cárdenas lamentó que cientos de trabajadores perdieron su empleo. A esto se sumó que «los ciudadanos perdieron una ventana que servía para la denuncia y de entretenimiento, arraigado a la identidad del venezolano».

EXPECTATIVAS DE CÁRDENAS

A casi dos décadas de lo ocurrido con RCTV, «el mapa de medios en Venezuela se ha transformado radicalmente». En opinión de Cárdenas, «nos enfrentamos a la era de la infocracia y hegemonía digital».

«Nuestra expectativa hoy es defender esa infraestructura digital y ese bloqueo de portales de noticias es el cierre de concesión del siglo XXI», expuso Cárdenas, que insistió en la «libertad de navegación y el cese de los bloqueos» a la prensa digital.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿QUÉ HARÍA FALTA PARA EL REGRESO DE LA SEÑAL DE RCTV EN EL PAÍS? ESTO REVELÓ MARCEL GRANIER

Cárdenas concluyó que el caso de RCTV no debe ser «nostalgia pasiva», sino una «memoria activa». «Recordar a RCTV es ratificar el compromiso que tenemos los periodistas y el propio gremio en su conjunto», sentenció.

RCTV salió a la parrilla nacional en mayo de 2007, luego de que el entonces presidente, Hugo Chávez, no renovara la concesión administrativa. Sin embargo, muchos lo consideran un ataque contra la prensa venezolana y la libertad de expresión.