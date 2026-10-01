«Estamos viendo como apoyar»: El mensaje de Delcy Rodríguez a los adultos mayores en el país

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó un Centro de Atención Integral en la parroquia La Vega en Caracas para atender a más de 400 adultos mayores en el marco del día internacional de las personas de la tercera edad.

«Somos un país que descansa sobre la memoria, sobre el aprendizaje y sabiduría de nuestros adultos mayores. Yo quería darles un abrazo hoy. Siempre están en nuestros corazones, siempre estamos viendo como apoyar, como ayudar, porque sabemos que nuestros abuelos han sido los más impactados por el bloqueo económico», indicó Rodríguez.

«Hoy queremos que esa Venezuela que se levanta, que busca un desarrollo propio para su felicidad social abrace también a nuestros adultos mayores y yo feliz de estar inaugurando esta casa de los abuelos», añadió.

Asimismo, destacó los servicios que ofrecerán en dicho centro. «Aquí traemos nutrición, traemos sectores productivos, hay textileras, traemos espacios para la recreación para que jueguen dominó, ajedrez, bingo, para que bailen. Para que tengan todos los espacios y los abuelos vengan para acá y se reencuentren con amigos».

«Hay atención médica, una casa de alimentación. Estos son los espacios que queremos para nuestros adultos mayores, para la tercera edad, pero con el corazón puesto en nuestros abuelos», concluyó.

La actividad contó con la presencia de la alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, y la ministra para los Adultos Mayores y presidenta del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS), Magally Viña.