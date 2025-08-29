Venezuela

«Estamos obligados a defender la voluntad popular»: Elvis Amoroso pide «respeto» para Maduro en medio de tensiones con EEUU

Amoroso

​El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, participó este viernes en la segunda jornada de alistamiento de la milicia en Caracas.

«Así como lo establece la Constitución estamos obligados a defender la voluntad popular y a exigir también respeto para el presidente Nicolás Maduro y decirles estamos aquí rodilla en tierra para defenderlo y para defender a nuestra querida patria, Venezuela», dijo Amoroso quien también estuvo acompañado por rectores y funcionarios del CNE.

Amoroso sostuvo que en el país «no hay, ni debe existir bajo ninguna circunstancia miedo».

«Aquí lo que hay es valentía como nos enseñó Simón Bolívar, como nos enseñaron nuestros próceres que recorrieron toda la América y parte del mundo, siempre para darle libertad y para que la parte diplomática tenga la primera voz en estas situaciones difíciles que se le puede presentar a los países», añadió.

Para finalizar, reiteró su compromiso con el país. «Venezuela es un país de paz y hoy lo estamos ratificando aquí, frente a la estatua de Simón Bolívar que está más vivo que nunca. Decirle que la paz que él nos dejó la seguimos manteniendo aquí junto al presidente y junto a cada uno de los presidentes de los poderes de Venezuela», concluyó.

