EN VIDEO: Rescataron a monito que se viralizó tras sobrevivir semanas entre los escombros del terremoto

Un grupo de rescatistas lograron atrapar a un monito que sobrevivió a los terremotos en La Guaira y estuvo durante varias semanas vagando dentro de uno de los edificios severamente afectados por el movimiento telúrico.

El rescate del monito se llevó a cabo en residencias Belo Horizonte en Playa Grande, Catia La Mar.

En un video divulgado en redes sociales se puede ver el momento en el que uno de los voluntarios se empieza a ganar la confianza del mono, hasta que el primate se acerca y finamente lo pueden rescatar.

En otro clip se aprecia como lo trasladan a un centro especializado para que se reencontrara con su dueño.

Asimismo, trascendió otro video en el que se puede ver la jaula en la que se encuentra, donde la rescatista destacó lo espaciosa que es. «Ojalá todas las personas que tienen monos tuvieran jaulas de este tamaño» comentó.

Con respecto al futuro del mono, señaló que las autoridades acordaron permitir que su dueño se quedara con él como un gesto de empatía y solidaridad ante el momento que se está viviendo.

El monito no presentaba heridas y se encontraba completamente animado.