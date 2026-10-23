«Estamos comprometidos a llevar un proceso de transición»: Habló Dinorah Figuera tras respaldo de EEUU al diálogo

La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera agradeció a los Estados Unidos y al portavoz de su Departamento de Estado, Tommy Pigott por el seguimiento que han dado al proceso de negociación en Venezuela.

«Estamos comprometidos con el país a llevar un proceso de transición que que consolide un Tribunal Supremo de Justicia que privilegie el imperio de la ley, un Consejo Nacional Electoral confiable, con garantías políticas y civiles para todos los venezolanos y donde la libertad de expresión sea un instrumento objetivo de democracia, nuestro país está cambiando mediante una hoja de ruta hacia la democracia», respondió Figuera un mensaje de Pigott en sus redes sociales.

Estamos comprometidos con el país a llevar un proceso de transición que que consolide un Tribunal Supremo de Justicia que privilegie el imperio de la ley, un Consejo Nacional Electoral confiable, con garantías políticas y civiles para todos los venezolanos y donde la libertad de expresión sea un instrumento objetivo de democracia, nuestro país está cambiando mediante una hoja de ruta hacia la democracia. Muchas gracias. — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) October 23, 2026

«Agradecemos a Estados Unidos por el franco acompañamiento a este proceso de transición en Venezuela. Después del 3 de enero se abrió un camino de esperanza para nuestro país. Fe y certeza», añadió Figuera.

Agradecemos a Estados Unidos por el franco acompañamiento a este proceso de transición en Venezuela. Después del 3 de enero se abrió un camino de esperanza para nuestro país. Fe y certeza! — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) October 23, 2026

Más temprano el vocero estadounidense había enviando un mensaje con motivo de la culminación de nueva ronda de negociaciones en Venezuela. «Estados Unidos celebra la conclusión de la última ronda de conversaciones de reconciliación política en Venezuela, que se centró en ampliar la libertad y la participación política. Este proceso, liderado por Venezuela, continúa fortaleciendo las instituciones democráticas, ampliando las libertades políticas y sentando las bases para elecciones libres, justas y creíbles».

«Estados Unidos acoge con satisfacción la conclusión de la última ronda de las conversaciones de reconciliación política de Venezuela, que se centraron en ampliar la libertad y la participación política. Este proceso liderado por Venezuela continúa fortaleciendo las instituciones», agregó el funcionario estadounidense.