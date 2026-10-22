Delcy Rodríguez tras culminación de tercera ronda de diálogo: «Es importante» acuerdo sobre oro bloqueado

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se pronunció este jueves tras la conclusión de la tercera ronda de la Mesa de Diálogo y destacó el acuerdo respecto al oro bloqueado en el Banco de Inglaterra.

Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, y Jorge Rodríguez, líder de la delegación gubernamental, visitaron esta tarde el Palacio de Miraflores. Aunque se reunieron con Delcy Rodríguez, no hay detalles sobre los temas tratados.

Luego de concluir la reunión, Rodríguez hizo una breve alocución en la que calificó como «muy importante» el acuerdo respecto al oro venezolano. «Puede ser empleado para la recuperación posterremoto», agregó.

«Ha culminado la tercera jornada y ya preparan agenda de trabajo pensando en Venezuela para la próxima ronda que se dará en el mes de noviembre. Agradecida, mi reconocimiento y felicitación», añadió.

El miércoles, ambas delegaciones acordaron la creación de una comisión paritaria enfocada en que el oro retenido en el Banco de Inglaterra sea desbloqueado. El organismo gestionará el proceso ante las instituciones de Reino Unido.

El diálogo entre el Gobierno y la oposición comenzó en agosto pasado como parte del plan de transición que Estados Unidos impulsa en Venezuela, luego de haber capturado a Nicolás Maduro en enero pasado.

Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de la llegada de Figuera, acompañada por Jorge Rodríguez, al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano en Caracas, sin dar más información sobre el encuentro.

PROCESO DEL DIÁLOGO

El miércoles, las delegaciones del chavismo y la oposición acordaron iniciar la revisión de varias leyes y crear una comisión paritaria para gestionar el oro retenido en el Banco de Inglaterra, al término de la tercera ronda de unas negociaciones que cuentan con el respaldo de Estados Unidos.

Tras una semana de conversaciones, las partes pactaron la revisión de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, específicamente «lo inherente al proceso de inhabilitaciones» políticas y de otras normas.

Este pronunciamiento se da en un momento en el que la oposición ha exigido que se le retire la inhabilitación política a su líder y premio nobel de la paz, María Corina Machado que pueda regresar a su país para liderar una transición ante una eventual elección.

Figuera reconoció ayer que la «gran demanda» de Venezuela es que se celebren elecciones presidenciales, que ha planteado sean en 2027, y aseguró que tiene la voluntad para que esto se concrete, aunque no se ha acordado nada concreto en los primeros tres ciclos de diálogo con el chavismo.

Jorge Rodríguez asegura que las próximas conversaciones serán entre el 11 y 15 de noviembre.