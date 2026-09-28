¿Estafa o error interno? Lo que se sabe sobre los correos del BDV y créditos de Venezuela Renace

Usuarios del Banco de Venezuela (BDV) reportaron la recepción de correos electrónicos que anuncian la supuesta aprobación de un Crédito Social para la Restitución de Vivienda, vinculado al programa Venezuela Renace tras los terremotos.

Muchos lo señalaron como un mensaje que, según se advirtió, busca robar información de los usuarios.

De acuerdo con las denuncias, el correo simula ser una comunicación oficial y utiliza direcciones que, a simple vista, parecen ligadas a la entidad, lo que genera confianza entre los destinatarios.

Sin embargo, se señaló que se trataría de un phishing, una modalidad de fraude en la que el contenido dirige al usuario a enlaces externos donde se le solicitan datos personales, claves o información financiera.

¿ERROR INTERNO DEL BANCO?

Pero persiste la duda, ya que otros usuarios afirmaron haber recibido un único correo desde una dirección oficial del BDV, con un certificado de preaprobación para un crédito de vivienda del programa Venezuela Renace.

Al provenir de un canal legítimo, señalaron que todo apunta a un posible «error interno», similar a lo ocurrido antes con Banesco en correos de seguros.

Según la información disponible, para continuar el proceso los beneficiarios deben ingresar al portal del banco, buscar «Para ti / Financiamientos / Crédito Social», llenar la planilla de «Venezuela Renace» y luego seguir en BDVenlínea la ruta «Solicitudes / Crédito Social».

Correo del BDV por créditos “Venezuela Renace” causa confusión Usuarios del Banco de Venezuela (BDV) recibieron un único correo desde una dirección oficial de la entidad con un certificado de preaprobación para un crédito de vivienda del programa Venezuela Renace. Al venir de un… pic.twitter.com/EkA1obta8R — Historico de Apertura (@HDAVZLA) September 27, 2026

RECOMENDACIONES

Ante estos mensajes dudosos, la recomendación central es evitar cualquier interacción. Los clientes no deben hacer clic en botones o enlaces sospechosos, descargar archivos adjuntos de mensajes dudosos ni suministrar claves, códigos o datos bancarios por correo electrónico.

Es por ello, que ante cualquier supuesto beneficio o crédito, este debe comprobarse directamente por los canales oficiales del BDV.

Una medida de seguridad es escribir manualmente la dirección oficial en el navegador o usar la aplicación del banco, en lugar de entrar mediante enlaces recibidos por correo.

Quienes ya abrieron el enlace o entregaron información confidencial deben actuar de inmediato para proteger sus cuentas y comunicarse con el banco por sus canales oficiales.