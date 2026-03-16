Estaciones de servicios registran caída del 98% en ventas de gasolina súper premium: Estas son las causas, según Fenegas

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas) reportó una caída del 98% en las ventas de gasolina súper premium en las estaciones de servicio, a solo un mes del inicio del plan piloto en Caracas.

Óscar Prosperi, su presidente, atribuyó este desplome al cobro exclusivo en divisas.

Ante la crisis, Fenegas declaró la emergencia y solicitó la homogeneización de las estaciones de servicio. La organización busca que todos los puntos de venta ofrezcan ambos octanajes y acepten bolívares.

Prosperi abogó por cambiar el método actual durante una entrevista en Shirley Radio. «No hablamos de una eliminación del subsidio como tal sino volver a hacer una revisión de cómo se otorga ese subsidio», afirmó el dirigente.

El presidente de la Federación criticó el sistema de huella digital para el suministro de gasolina. «Ese subsidio pensamos que no debería ser tipo huella, sino un subsidio directo al consumidor», propuso el vocero.

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El gremio planteó que los usuarios reciban el subsidio en sus cuentas personales. De esta forma, el consumidor podrá surtir combustible en la estación de su preferencia, liberándose de la obligatoriedad del biopago.

Prosperi aclaró que la gasolina súper premium beneficia principalmente a vehículos nuevos. Este segmento representa apenas el 15% del parque automotor nacional, por lo que no ofrece ventajas técnicas para los modelos antiguos.

Por su parte, el periodista y analista petrolero, Andrés Rojas, reclamó un pronunciamiento oficial.

Rojas subrayó que las autoridades deben explicar el alcance de las medidas para evitar confusiones presupuestarias en las familias. «El primer elemento que tú te consigues es que no había información para los jóvenes encargados de surtir en las estaciones», remarcó.