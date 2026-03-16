Venezuela

Estaciones de servicios registran caída del 98% en ventas de gasolina súper premium: Estas son las causas, según Fenegas

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas) reportó una caída del 98% en las ventas de gasolina súper premium en las estaciones de servicio, a solo un mes del inicio del plan piloto en Caracas.

Óscar Prosperi, su presidente, atribuyó este desplome al cobro exclusivo en divisas.

Leer Más

Maduro lidera intención de voto de cara a las elecciones del 28Jul, según Ideadatos
Falleció el general Raúl Lugo, se hizo viral por amenazar a su vecino con un arma y luego dispararse en la pierna
VIDEO: Denuncian que profesores de la USB son perseguidos y hostigados a dar clases presenciales

Ante la crisis, Fenegas declaró la emergencia y solicitó la homogeneización de las estaciones de servicio. La organización busca que todos los puntos de venta ofrezcan ambos octanajes y acepten bolívares.

Prosperi abogó por cambiar el método actual durante una entrevista en Shirley Radio. «No hablamos de una eliminación del subsidio como tal sino volver a hacer una revisión de cómo se otorga ese subsidio», afirmó el dirigente.

LEA TAMBIÉN: ¿AUMENTO CADA CUÁNTO TIEMPO? LO QUE PROPONE LA CENTRAL BOLIVARIANA DE TRABAJADORES PARA «RECUPERAR» EL SALARIO

El presidente de la Federación criticó el sistema de huella digital para el suministro de gasolina. «Ese subsidio pensamos que no debería ser tipo huella, sino un subsidio directo al consumidor», propuso el vocero.

El gremio planteó que los usuarios reciban el subsidio en sus cuentas personales. De esta forma, el consumidor podrá surtir combustible en la estación de su preferencia, liberándose de la obligatoriedad del biopago.

Prosperi aclaró que la gasolina súper premium beneficia principalmente a vehículos nuevos. Este segmento representa apenas el 15% del parque automotor nacional, por lo que no ofrece ventajas técnicas para los modelos antiguos.

Por su parte, el periodista y analista petrolero, Andrés Rojas, reclamó un pronunciamiento oficial.

Rojas subrayó que las autoridades deben explicar el alcance de las medidas para evitar confusiones presupuestarias en las familias. «El primer elemento que tú te consigues es que no había información para los jóvenes encargados de surtir en las estaciones», remarcó.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

bono
CON AUMENTO INCLUIDO: Esto es lo que cobrarán ahora los jubilados por el bono de guerra económica
Venezuela
Susie Wiles, jefa de gabinete de Trump, es diagnosticada con cáncer de mama
EEUU
EN VIDEO: Llegó a Margarita la espectacular escultura de dos metros de la Virgen del Valle que se realizó en Italia
Venezuela
jojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobetjojobet girişjojobet güncel giriş