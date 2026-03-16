¿Aumento cada cuánto tiempo? Lo que propone la Central Bolivariana de Trabajadores para «recuperar» el salario

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST) informó este lunes que elevó ante el Ejecutivo una propuesta integral de reforma salarial y protección social, con el fin de recuperar el salario de los empleados mediante ajustes periódicos y diversos beneficios extraordinarios.

El coordinador general, Carlos López, planteó un ajuste trimestral de 50 dólares. El dirigente indicó además que recibieron con «mucho beneplácito» el reciente anuncio gubernamental sobre el incremento en el Bono de Guerra Económica, calificándolo como «un primer paso importantísimo».

López detalló en el programa A Tiempo de Unión Radio que la central gremial entregó su proyecto durante la primera semana de marzo. La estrategia plantea un cronograma gradual para recuperar el salario y mantener, en la medida de lo posible, la indexación de los bonos actuales.

El coordinador explicó que el aumento de 50 dólares estaría sujeto a revisiones cada tres meses. No obstante, subrayó que este plan «no tiene sentido si no terminamos de normalizar los ingresos integrales».

Respecto a la dolarización, el representante de la CBST rechazó tajantemente que una moneda extranjera sustituya al bolívar al calificar tal medida como «anticonstitucional». Sin embargo, admitió que el uso de la divisa como referencia para compensaciones se realiza desde hace tres años.

La propuesta final incluye un programa social de ahorro, vivienda, salud y vacaciones. El gremio también solicitó un bono especial de 100 dólares para vacaciones, otro para el cierre de año y el control de precios de 15 productos alimentarios durante 12 meses.