Estaciones de servicio piden reunión por la gasolina súper premium: «No hay absolutamente nada oficial»

Oscar Prosperi, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios de Hidrocarburos (Fenegas), afirmó que los propietarios de las estaciones de servicios buscan una reunión con el gobierno para analizar el plan piloto de gasolina súper premium.
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) implementó hace unas semanas la venta de esta gasolina de 97 octanos, destinado a vehículos de alta gama. Sin embargo, Prosperi dijo en el programa A Tiempo que este plan ha generado algunos problemas.
«Se está cobrando en divisas (1 dólar por litro) y eso ha sido una obligación por parte del Ejecutivo y de la estatal petrolera, pero no han dado absolutamente ninguna documentación o escrito donde se indiquen de esas exigencias», detalló Prosperi.
El gremialista reconoció que «no hay absolutamente nada oficial, nada, no nos han dado ninguna comunicación oficial». «Evidentemente, eso ha traído incomodidad en el público consumidor», acotó.
Esta medida no ha afectado únicamente a los usuarios, según Prosperi. Por ejemplo, citó una estación de servicio en Caracas que «bajó a 2.000 litros (de gasolina) mensuales, una reducción de más del 90%».
PROSPERI PIDEN REUNIÓN
Ante este escenario, Prosperi afirmó que han pedido reuniones con el viceministro de Hidrocarburos. Las estaciones de servicios piden «buscar soluciones ante esta situación» generada por el plan piloto.
«El sector gasolinero siempre ha estado alineado a las políticas económicas del Estado, pero en estos momentos esas políticas están afectando no solamente al sector gasolinero, sino también al público consumidor», detalló.
Por otra parte, Prosperi insistió en que se debe homogeneizar a las estaciones de servicio para que venda «los dos productos», a la vez que exigen el fin del modelo de subsidio con la huella digital y litros asignados en el sistema Patria.