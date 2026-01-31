Esta sería la razón por la que está detenido el periodista Rory Branker, reveló el SNTP

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reveló este sábado la razón por la que detuvieron al periodista Rory Branker, quien durante el mes de febrero cumplirá un año de injusto cautiverio.

De acuerdo al gremio, el comunicador habría sido privado de libertad gracias a una publicación que realizó en sus redes sociales, donde compartió las imágenes con las que el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los EEUU ofrecía una jugosa recompensa a cambio de información que llevara a la captura de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.

Dicha publicación lo llevó a quedar detenido y acusado por los supuestos delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.

A pesar de que un simple post no debería admitirse como prueba en un tribunal, los presuntos crímenes que le imputan contemplan penas muy graves. No obstante, sigue a la espera de un juicio que no ha iniciado.

En este sentido, es importante destacar que en agosto de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares urgentes a favor de Branker, alertando del riesgo que corría su vida.

También se pronunciaron Naciones Unidas y Amnistía Internacional, pero ninguna gestión se ha traducido en su libertad.

TARDARON OCHO MESES PARA PRESENTARLO ANTE UN TRIBUNAL

Desde el 20 de febrero de 2025, cuando quedó detenido, al comunicador lo trasladaron a distintos centros policiales, calabozos y cárceles comunes en al menos cinco ocasiones.

Finalmente el pasado 30 de octubre, más de ocho meses después de su detención, se realizó su audiencia de presentación. De ese período sus familiares tuvieron que esperar seis meses para tener la certeza de que Rory estaba con vida, luego de que gracias a presiones de distintas organizaciones lograron que se confirmara su reclusión, para ese momento, en la Zona 7 de la PNB en Boleíta.