Esta es la propuesta de Consecomercio que busca generar estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) presentó este martes una propuesta para sumar 1.500 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en medio de la crisis eléctrica que vive el país.

José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio, sostuvo que el SEN debe incrementar su capacidad para recuperar al país. Para ello, propuso instalar gabarras petroleras o barcazas de autogeneración, según Unión Radio.

Medios especializados indican que las gabarras petroleras son embarcaciones de fondo plano que pueden convertir el combustible en electricidad. Esta herramienta permite suministrar energía de manera rápida.

Desde Consecomercio ven viable la instalación de estas embarcaciones antes del fin del año. Rodríguez subrayó que las gabarras tendrán que estar ubicadas en tres puntos estratégicos del país: occidente, centro y oriente.

CONSECOMERCIO: SERÍA TEMPORAL

Igualmente, el gremio sostuvo que se trataría de una medida temporal y que las embarcaciones estarían disponibles para hacer frente a la crisis. Mientras tanto, se podría invertir en el SEN y recuperar las capacidades propias de generación.

«Entendemos que se está trabajando, pero que va ser compleja la recuperación. Por eso insistíamos en que una de las vías que vemos muy rápida es la contratación de las gabarras con capacidades de generación hasta 500 megavatios cada una», apuntó.

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La propuesta de Consecomercio llegó en medio de la severa crisis eléctrica que azota la mayor parte de las regiones, en donde los cortes de servicio y las fluctuaciones afectan diariamente a millones de venezolanos.