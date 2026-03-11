Venezuela

Esta es la propuesta de Capriles sobre el aumento del salario mínimo y la recuperación de la economía

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Oposición liderada por Capriles aceptó dialogar con Delcy Rodríguez
Foto: cortesía

El diputado Henrique Capriles insistió este miércoles en su llamado a aumentar los salarios de los venezolanos, alegando que un mayor poder adquisitivo es crucial para conseguir la recuperación de la economía.

Contents

Capriles hizo una de sus habituales transmisiones en vivo en su cuenta de X (Twitter). Para el diputado, los debates de la Asamblea Nacional deben enfocarse en las prioridades de la población, alertando de «cuatro largos años» sin aumento salarial.

Leer Más

Caracol||
Alertan sobre la presencia del caracol africano en varias zonas del estado Zulia
María Corina Machado denunció arremetida contra Vente: «Agreden nuestras sedes y nos bloquean cuentas bancarias»
«Esa opción no existe», María Corina Machado descarta apartarse y dar paso a otro candidato por su inhabilitación

«Si hablamos de ley de minas, hablamos de ley de hidrocarburos (…) ¿Cuándo vamos a tener los venezolanos, especialmente los más pobres, que es la gran mayoría de este país, una mejora sustancial en el ingreso personal y familiar?», acotó Cpariles.

El dos veces candidato presidencial recordó que el salario mínimo es de apenas 130 bolívares, equivalente a 30 centavos de dólar. Para Capriles, el incremento debe ser, al menos, hasta los 150 dólares mensuales.

CAPRILES PIDE «IMPORTANTE DISCUSIÓN»

Por otra parte, el parlamentario también consideró que «es importante dar una discusión» sobre «qué va a pasar» con las pensiones, puesto que «se oye» que podrían dar modificaciones en materia salarial.

Capriles aseguró que podría haber «una nueva ley de trabajo» que aumentaría las bonificaciones a los empleados públicos. Sin embargo, no brindó mayores detalles y, oficialmente, no está en agenda una reforma legislativa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿PODRÍA HABER UN AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO A $200? ECONOMISTA REVELÓ SU PROYECCIÓN «REALISTA»

Trabajadores tienen «posición firme y sólida» de que salario mínimo debe ser de por lo menos $200
El salario mínimo se ha mantenido en 130 bolívares desde hace cuatro años. Foto: Archivo

Igualmente, el dirigente recordó que «la inflación sigue disparada», mientras que se mantiene la brecha entre el mercado cambiario y paralelo. Para Capriles, todo esto afecta la capacidad adquisitiva de la ciudadanía.

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras salariales, a la vez que alertan sobre la pérdida del poder adquisitivo. Las autoridades, por su parte, optaron por indexar los bonos del sistema Patria y establecer un «ingreso mínimo».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

GASOLINA TALLERES
Estaciones de servicio piden reunión por la gasolina súper premium: «No hay absolutamente nada oficial»
Venezuela
La primera conversación telefónica del año entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se extendió durante cerca de una hora y fue calificada por Moscú como «franca» y «constructiva».
Trump y Putin hablaron de Venezuela durante su primera llamada de 2026: «La conversación fue franca y constructiva»
EEUU
Dices buen día o buenos días al saludar por WhatsApp: esto concluyó la RAE
¿Dices buen día o buenos días al saludar por WhatsApp? esto concluyó la RAE
Tendencias