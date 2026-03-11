Esta es la propuesta de Capriles sobre el aumento del salario mínimo y la recuperación de la economía

El diputado Henrique Capriles insistió este miércoles en su llamado a aumentar los salarios de los venezolanos, alegando que un mayor poder adquisitivo es crucial para conseguir la recuperación de la economía.

Capriles hizo una de sus habituales transmisiones en vivo en su cuenta de X (Twitter). Para el diputado, los debates de la Asamblea Nacional deben enfocarse en las prioridades de la población, alertando de «cuatro largos años» sin aumento salarial.

«Si hablamos de ley de minas, hablamos de ley de hidrocarburos (…) ¿Cuándo vamos a tener los venezolanos, especialmente los más pobres, que es la gran mayoría de este país, una mejora sustancial en el ingreso personal y familiar?», acotó Cpariles.

El dos veces candidato presidencial recordó que el salario mínimo es de apenas 130 bolívares, equivalente a 30 centavos de dólar. Para Capriles, el incremento debe ser, al menos, hasta los 150 dólares mensuales.

CAPRILES PIDE «IMPORTANTE DISCUSIÓN»

Por otra parte, el parlamentario también consideró que «es importante dar una discusión» sobre «qué va a pasar» con las pensiones, puesto que «se oye» que podrían dar modificaciones en materia salarial.

Capriles aseguró que podría haber «una nueva ley de trabajo» que aumentaría las bonificaciones a los empleados públicos. Sin embargo, no brindó mayores detalles y, oficialmente, no está en agenda una reforma legislativa.

Igualmente, el dirigente recordó que «la inflación sigue disparada», mientras que se mantiene la brecha entre el mercado cambiario y paralelo. Para Capriles, todo esto afecta la capacidad adquisitiva de la ciudadanía.

Gremios y sindicatos llevan varios años exigiendo mejoras salariales, a la vez que alertan sobre la pérdida del poder adquisitivo. Las autoridades, por su parte, optaron por indexar los bonos del sistema Patria y establecer un «ingreso mínimo».