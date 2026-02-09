Tras recaptura de Guanipa: Cabello dice que una persona fue detenida por «violar las condiciones de excarcelación»

Diosdado Cabello, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro de Interior y Justicia, afirmó que una persona resultó detenida por «violar las condiciones» de su excarcelación, luego de la captura del opositor Juan Pablo Guanipa.

El opositor fue excarcelado en la mañana del domingo, pero fue detenido en la noche por hombres armados. Aunque no lo mencionó directamente, Cabello confirmó que una persona fue nuevamente privada de libertad.

«Ya no son 897 (excarcelados), son 896. Una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada llamando a las calles. Este país quiere paz, es una oportunidad que se les está dando», dijo Cabello en la rueda de prensa del PSUV.

Cabello no precisó si se refería a Guanipa o a algún otro preso político que haya sido excarcelado. Tan solo el Ministerio Público ha confirmado oficialmente que el opositor fue enviado a casa por cárcel. Mientras tanto, su familia insiste en que se encuentra desaparecido.

CABELLO CRITICA EL «BOCHINCHE»

El ministro insistió en que las excarcelaciones fue una propuesta de Nicolás Maduro. «Desde el mes de octubre el presidente, ordenó la revisión de casos de personas que estaban detenidas por cometer delitos», expuso.

«Han salido 897 personas. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país violando las propias condiciones las cuales se le está dando libertad», dijo Cabello.

El pronunciamiento de Cabello se dio unas pocas horas después de que Ramón Guanipa, hijo del preso político, asegurara de que su padre no violó ninguna de sus medidas cautelares. «Hasta este momento no tenemos información sobre su paradero», dijo el joven.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: «SIGUE EN DESAPARICIÓN FORZADA»: HIJO DE GUANIPA DICE QUE SU PADRE NO VIOLÓ NINGUNA DE SUS MEDIDAS CAUTELARES Y EXIGE FE DE VIDA

Este mismo lunes, el presidente de la Comisión Especial del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, exhortó a los que sean beneficiados por esta legislación a «ejercer la política con respeto a las leyes».

Durante sus pocas horas fuera de prisión, Guanipa participó en una caravana para exigir la liberación de todos los presos políticos. También se comprometió a visitar el estado Zulia y sostuvo varias entrevistas con medios de comunicación.