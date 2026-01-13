Especialista recomienda que estudiantes regresen a las aulas en el país «a pesar de la incertidumbre»

La médica pediatra Lila Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes, pidió este lunes que los estudiantes retomen la presencialidad, a pesar de la «incertidumbre» reinante en el país tras el ataque de Estados Unidos.

Vega sostuvo una entrevista en el programa Dos + Dos del medio Unión Radio. Aunque la especialista reconoció que el país vive un momento complejo, consideró que los niños y adolescentes deben asistir a las instituciones educativas.

«Lo más importante es que nuestros niños retornen a las escuelas, yo entiendo el miedo que puede haber en la incertidumbre, la duda. Pero nuestros niños necesitan volver a su rutina», afirmó Vega.

Igualmente, Vega recordó que el regreso a clase se llevó a cabo el lunes, 12 de enero. «Es decir, para la mayoría de las escuelas no hubo un deseguimiento de clases», acotó la experta.

VEGA PIDE INFORMARSE

La representante sostuvo que las autoridades deben abordar el tema del regreso a clase de una forma más «entendible». En medio de la desinformación, algunos padres evitar que los niños asistan a las aulas.

Vega exhortó a los padres a acudir a medios de comunicación y portales especializados, puesto que «la información de calidad ya viene curada por profesionales y seleccionada».

En otro orden de ideas, Vega sostuvo que se debe regular el acceso a los celulares y redes sociales. Para la experta, los adolescentes no tienen la capacidad de afrontar ciertos problemas o situaciones como adultos.

«Tenemos que pensar y reflexionar sobre el uso de redes sociales en niños menores de 16 años. Yo sé que puede ser debatible y seguramente necesitemos discutirlo, pero las redes sociales ni siquiera los adultos logramos manejarla correctamente», afirmó Vega.