Realizarán procesión con imagen de la Divina Pastora en calles de Caracas

La Arquidiócesis de Caracas anunció este lunes las actividades que se llevará a cabo en la ciudad capital por las fiestas para honrar a la Divina Pastora, a la vez que invitó a los feligreses a visitar las iglesias.

El organismo informó en su cuenta de Instagram sobre las actividades en honor a la Virgen María para el miércoles, 14 de enero. En este año, se celebrarán misas a las 7, 9 y 11 de la mañana, cerrando con otra celebración eucarística a la 1 de la tarde.

«La arquidiócesis de Caracas y la parroquia la Divina Pastora invitan a los devotos caraqueños a celebrar las festividades en honor a la Virgen María bajo esta advocación», detalló la Iglesia venezolana.

Además de las distintas misas que se celebrarán en las parroquias de la capital, también se harán otras actividades. Destacan especialmente la «procesión con la sagrada imagen por el centro de la ciudad».

«A las 2:00 pm se realizará la procesión desde el templo parroquial de la Divina Pastora hasta la iglesia Catedral, por todo el centro de Caracas», acotó la Arquidiócesis. Las actividades cerrarán con una «misa solemne».

DIVINA PASTORA EN BARQUISIMETO

La imagen de la Divina Pastora tiene su principal centro en la Basílica de Santa Rosa en Barquisimeto, estado Lara. Anualmente, miles de feligreses asisten a la peregrinación de la Virgen en esta ciudad.

Ante este escenario, la Terminal de Barquisimeto habilitó más de 80 líneas para movilizar a los fieles que asistirán a las celebraciones de la Divina Pastora. El director, Juan Rodríguez, detalló que los principales destinos se encuentran en Lara o ciudades cercanas.

«Los destinos son los que llamamos suburbanos o dentro del estado. Los más concurridos son Quibor, Tocuyo, Sanare, Humo Caro; Acarigua y Guanare», expuso Rodríguez, aunque se esperan también temporadistas de otros estados.