Especialista alerta de los virus respiratorios durante Navidad: «Probablemente van a aumentar los casos»

La presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, la doctora Marbelys Hernández, advirtió este martes sobre el posible aumento de casos de virus respiratorios en el país durante Navidad.

Hernández sostuvo una entrevista con el periodista Román Lozinski, en donde alertó a la ciudadanía sobre estas enfermedades. «Representan un virus de salud pública para todos sobre todo porque ellos están circulando siempre en los distintos periodos», expuso.

«Los distintos periodos, sobre todo los periodos de lluvia, hacen que muchas veces tengamos esos pequeños incrementos que son esperados y habituales», dijo Hernández, aunque no hay estaciones marcadas en el país.

La especialista detalló que la principal preocupación radica en la influenza estacional (H1N1), el virus sincitial respiratorio y el SARS-CoV-2. «Muy probablemente van a aumentar casos, probablemente dentro de lo habitual», añadió.

Hernández recordó que durante las fechas navideñas son usuales las reuniones familiares. En tal sentido, los abrazos, besos y otra clase de contactos cercanos favorecen la propagación de estas enfermedades.

HERNÁNDEZ SEÑALA A POBLACIÓN

Igualmente, la experta subrayó que en muchos casos los síntomas son leves, por lo que no debe haber una preocupación general de la ciudadanía. Lo más importante radica, según Hernández, en el hecho de proteger a las poblaciones de alto riesgo.

«Personas embarazadas, niños menores de dos años, adultos mayores de 60 años, obesos, personas que tengan enfermedades pulmonares, asmáticos, musculares, personas que no tengan control en ese sentido deben cuidarse».

