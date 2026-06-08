Sancionaron a locales comerciales en Caracas tras denuncias por contaminación sónica, esto dijeron las autoridades

Funcionarios de la Policía de Caracas realizaron durante la noche de este domingo un operativo especial ante las denuncia de vecinos por ruidos excesivos.

«Escuchando a nuestras comunidades y atendiendo sus reportes sobre ruidos fuertes a altas horas de la noche, la Policía de Caracas realizó este fin de semana un operativo especial de supervisión en locales comerciales, con el foco puesto en mitigar la contaminación sónica», informó la alcaldesa Carmen Meléndez en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Escuchando a nuestras comunidades y atendiendo sus reportes sobre ruidos fuertes a altas horas de la noche, la Policía de Caracas realizó este fin de semana un operativo especial de supervisión en locales comerciales, con el foco puesto en mitigar la contaminación sónica. pic.twitter.com/OSjWcS8RKa — Carmen Meléndez (@gestionperfecta) June 7, 2026

Asimismo, supervisaron locales que expenden bebidas alcohólicas después de la hora permitida.

«Nos encontramos acá el equipo multidisciplinario creado por la Policía de Caracas y el equipo de la Alcaldía de Caracas con el fin de darle cumplimiento a la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Justicia y Paz para aquellas personas que están incumpliendo con la venta de bebidas alcohólicas luego del horario establecido, de igual manera con la contaminación sónica», dijo uno de los funcionarios policiales desde un local sancionado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jesús Lozada Cegarra (@jesuslozadac_ve)

«Nos encontramos acá en el sector de Boquerón en un local abierto ya pasada las nueve de la noche, son las 10 de la noche y sin la permisología correspondiente. Se tomará en cuenta la ordenanza para la sanción correspondiente», explicó.

De acuerdo con videos divulgados por la propia policía, estos locales recibieron multas equivalentes a 100 dólares.

Por otra parte, los uniformados estuvieron haciendo caminatas por comunidades populares para concientizar a las personas que realizan actividades en las calles a altas horas de la noche, perturbando la tranquilidad del resto de los vecinos.