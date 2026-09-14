Escuelas abiertas y asistencia a clases: El balance que dio Héctor Rodríguez sobre el inicio del año escolar

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, ofreció un balance sobre el inicio del año escolar este 14 de septiembre.

«He estado en comunicación con todos los directores estadales. Me reportan más del 99% de las escuelas abiertas, 97% del personal en sus espacios de trabajo y un 83% de asistencia a clases», dijo desde una institución educativa en Fuerte Tiuna.

En este sentido, Rodríguez vaticinó un gran año escolar. «Yo quiero felicitar a todas las maestras, a todos los estudiantes y a toda la comunidad. Vamos a tener un año escolar magnífico, espectacular. La educación va a seguir mejorando».

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De igual forma, el Ministerio de Educación compartió un mensaje con motivo de este inicio del año escolar. «¡El momento de reencontrarnos ha llegado!».

«​Hoy abrimos nuevamente las puertas de nuestras escuelas y liceos para iniciar con alegría este nuevo año escolar. ​A nuestros estudiantes, ¡a descubrir y aprender al máximo! Y a nuestros docentes y familias, gracias por su dedicación constante en la formación del futuro del país», acotó el organismo.

​»Desde el Ministerio les deseamos un año académico lleno de éxitos, aprendizaje y crecimiento», concluyó.