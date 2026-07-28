«Escuché el estruendo y no supe más»: Rompió el silencio uno de los trabajadores afectados por caída de rayo en el aeropuerto de Valencia

Uno de los trabajadores que resultó herido el pasado sábado tras la caída de un rayo en el Aeropuerto Arturo Michelena en Valencia, estado Carabobo, contó cómo vivió la aterradora experiencia.

Geremy Tovar indicó que estaba esperando para cargar las maletas en un avión de Plus Ultra cuando empezó a llover. «Nosotros esperando los contenedores de los equipajes nos colocamos en la parte de abajo del avión y fue cuando escuchamos el estruendo y de ahí no supe más nada», acotó.

«Perdí la conciencia, no supe más nada hasta que desperté en la ambulancia, pero luego recaí otra vez. Luego despierto en el hospital, cuando me están curando la herida y ahí poco a poco fui recuperando la conciencia», añadió.

«Nos hicieron tomografías, rayos X, un montón de estudios para ver si el rayo nos afectó. Al parecer todos bien, gracias a Dios. No pasó a mayores», precisó.

Solo uno de los nueve recibió el alta médica ese mismo sábado. Los otros heridos permanecieron durante varias horas hospitalizados.

Entre estos ocho trascendió que cuatro eran trabajadores del aeropuerto y cuatro forman parte de la Guardia Nacional.

Las operaciones en el aeropuerto se reanudaron ese mismo sábado, ya que el rayo no afectó ni la pista, ni las aeronaves que estaban en el lugar.