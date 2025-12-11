«Es un ridículo»: Maduro respondió a la propuesta del presidente de Panamá de ser mediador entre EEUU y Venezuela

Nicolás Maduro respondió este miércoles a la propuesta de Panamá de postularse como mediador entre Estados Unidos y Venezuela en un momento de alta tensión entre ambos países.

«El presidente de Panamá es un ridículo», indicó Maduro durante un breve entrevista con la W Radio de Colombia.

En ese sentido, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) aseguró que el mandatario panameño «se fue a hacer el ridículo a Oslo», donde estuvo acompañando a María Corina Machado a recibir el premio Nobel de la Paz.

«Que se vaya a gobernar que el pueblo de Panamá ni lo quiere ya», comentó Maduro.

PANAMÁ DISPUESTA A MEDIAR EN LA CRISIS ENTRE VENEZUELA Y EEUU

El vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, aseguró a EFE que su país estaba dispuesto a mediar en la crisis entre Venezuela y EEUU.

«Panamá siempre ha sido un país mediador por excelencia y el presidente (de Panamá, José Raúl) Mulino inclusive ha dicho que si para resolver la situación en Venezuela tiene que acoger a ciertas personas del régimen venezolano, estaríamos dispuestos a hacerlo de manera temporal», afirmó en los márgenes del Foro de Doha, que termina este domingo en la capital catarí.

Ante esto, el propio presidente de Panamá, José Raúl Mulino señaló este martes que su país está dispuesto a dar asilo político a Nicolás Maduro y otros miembros de su gobierno para ayudar a resolver la crisis en Venezuela.

Sin embargo, aseguró que a pesar de la propuesta que hizo no cree que se consolide.

«No hay nada concreto, yo hice esa oferta tiempo atrás con el ánimo de que, si hay esa posibilidad, Panamá lo ha hecho en otras ocasiones. Esto con tal de ayudar a resolver una crisis política internacional y sobre todo de esta magnitud, pero no creo que se dé por la arrogancia de este señor que lo tiene obnubilado», comentó.

Mulino sostuvo que no ha conversado con representantes del gobierno de Nicolás Maduro. «No tengo comunicación con esa gente, ninguna», dijo.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, cerca de la frontera con Venezuela. Esto bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas ha denunciado como una «amenaza» que busca propiciar un cambio de Gobierno.