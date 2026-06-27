Venezuela

«Es poco probable que haya sobrevivientes»: Gustavo Duque dio nuevos detalles de las labores en el edificio Petunia

Jhoan Melendez
Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
Foto: Composición

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, ofreció este sábado nuevos detalles de las labores en el edificio Petunia, el cual se derrumbó tras el doble terremoto, al confirmar que es poco probable que haya sobrevivientes tras más de dos días de la catástrofe.

En un video subido a redes sociales, la autoridad local dijo que el equipo de rescatistas de México culminó la primera fase de inspección de la estructura. Asimismo, señaló que estos comunicaron que el trabajo de los especialistas mexicanos ya es limitado.

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«La información que nos dan es que el trabajo que ellos hacen hasta donde pueden llegar ya es limitado porque las placas están pegadas unas con otras y para poder llegar hay que romper. Lamentablemente estiman que es muy poco probable que haya personas con vida ahí por el peso de la estructura», declaró Duque.

A pesar de lo transmitido por los rescatistas, Duque no descartó que sigan las labores en los restos del edificio Petunia.

«Nosotros con las grúas, la estructura metálica y el equipamiento, vamos junto al equipo a romper un poco más de manera de poder ver hacia dónde llegamos. Estamos aún animados y con mucha fe», apuntó.

El Petunia fue uno de los tres edificios que colapsaron en Chacao y el cual ha dejado un mayor número de víctimas fatales. Originalmente, en él vivían entre 80 y 100 personas, de las cuales se han podido rescatar solamente a 16 en las primeras horas después de los terremotos.

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