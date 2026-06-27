EN VIDEO: Equipos de Madrid rescataron a abuela y sus dos nietos en La Guaira con la ayuda de un perrito

La Comunidad de Madrid anunció este sábado que sus equipos de emergencia lograron rescatar con vida a una abuela y sus dos nietos que estaban atrapados en los escombros en La Guaira, para lo que fue vital la ayuda de un perrito entrenado para este tipo de situaciones.

«Una persona mayor y sus dos nietos han sido los primeros rescatados en Venezuela por el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata (Ericam) de la Comunidad de Madrid», anunciaron en X (Twitter).

Un video difundido demostró cómo fue vital el can para ubicar a estas personas en La Guaira. El perro recabó entre el desastre y, una vez ubicó a las personas, hizo la señal para que los efectivos procedieran a las labores correspondientes.

Al final del audiovisual, se pudo ver a los equipos asistiendo a la señora, quien parecía estar sin ninguna lesión grave.

🇻🇪 Una persona mayor y sus dos nietos han sido los primeros rescatados en Venezuela por el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata #ERICAM de la @ComunidadMadrid. 📍 Este contingente está trabajando en la zona de La Guaira, donde los cuatro perros de la Unidad Canina están… pic.twitter.com/9UFc4NTHkr — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) June 27, 2026

La Comunidad de Madrid recordó que su contingente está trabajando en la zona de La Guaira, donde los cuatro perros de la Unidad Canina están resultando claves en las labores de búsqueda y localización de víctimas.

La Guaira ha sido la zona más devastada por los potentes temblores de 7,2 y 7,5 del día miércoles 24 de junio, aunque otras localidades del país, como Morón y Caracas, también sufrieron un fuerte impacto.