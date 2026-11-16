«Es para reducir las injusticias»: Cabello anunció sistema en «tiempo real» con toda la información de los presos en el país

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, anunció una nueva metodología que funcionará en tiempo real para abordar la crisis que se vive en los centros de detención en el país.
«Ahora vamos a tener un sistema para revisar en tiempo real cada detenido en Venezuela. Su caso, el juez, el fiscal, quién lo detuvo, cómo va, si lo presentaron o no lo presentaron», mencionó durante una rueda de prensa.
Asimismo, sostuvo que el objetivo es entre otras cosas «reducir las injusticias que suelen cometerse en este tipo de casos, y hablo del Estado venezolano, porque ahí interviene la Fiscalía, Poder Judicial, cuerpos policiales, la Asamblea Nacional, es un trabajo en conjunto y hemos detectado cosas ahí que todavía persisten, nosotros no nos caemos a mentiras».
«Si no quisiéramos saber qué ocurre no nos metemos. Si no quisiéramos ver el monstruo por dentro, porque hay gente que no tiene ni idea de cómo son esas, pero les gusta opinar», indicó Cabello.
#16nov | El secretario general del Psuv, Diosdado Cabello, dijo este lunes que estudian los casos de privados de libertad que pagan penas injustas.
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— Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 16, 2026
En este sentido, hizo un llamado a sumarse a este proceso. «Los invitamos para que vayan, los diputados, esas puertas están abiertas, todo el que quiera ir está invitado, se anota. Pero algunos no van, cuando les toca sentarse y entrevistar a cada una de las personas que están detenidas, entrevistar a los familiares, preguntar, encontrarse con injusticias y quedarse uno viendo para los lados a ver quién es el culpable».
«Hemos resuelto unos cuantos casos a lo largo de estos casi cuatro años. Lo retomamos por instrucciones de la presidenta ahora como parte de todo el tema del poder judicial. Se inició esta semana con una nueva metodología para ir más allá, pero ahí aflora, porque esto tiene varias vertientes, quién detiene, quién acusa, quién condena. Ahí tienes tres fuentes, no para cometer injusticia, que ahí es donde normalmente se dan las injusticias, en una de esas tres», indicó.
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«El otro es, donde están detenidos. Hemos logrado evitar el hacinamiento que normalmente había en esos sitios. Hemos eliminado centros donde la capacidad eran 300 personas y había 3000. Para dormir se turnaban. Eso lo hemos ido erradicando nosotros», agregó.
Además, resaltó incoherencias en los tiempos de cárcel para algunos privados de libertad. «A veces te consigues gente detenida, acusada y condenada sin justificación. Es común que una persona por 70 gramos de droga le metan 20 años, pero también es común que alguien que lo agarraran con 400 kilos le pongan ocho años, allí el sistema no está funcionando».
«Encontramos un caso de alguien que entró a una tienda y se robó cuatro chocolates y le dieron un año por cada chocolate. Si nosotros no lo revisamos nadie se entera, y esto no es hacerle apología al delito de presentar a delincuentes como héroes, esto es un tema de justicia», siguió Cabello.
«Esto lo hemos venido haciendo, y le hemos puesto cara a muchos problemas y se han resuelto. Y se resuelve con gente que los ves con tres años presos y sin acusación», añadió.