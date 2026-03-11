¿Es obligatorio el carnet de vacunación para entrar a cuatro estados? Lo que aclaró la ministra de Salud sobre la fiebre amarilla

La ministra de Salud de Venezuela, Nuramy Gutiérrez, aseguró este martes que no están exigiendo a los viajeros tener el carnet de vacunación para entrar en los cuatro estados que están en alerta por fiebre amarilla.

«Nosotros no estamos exigiendo a nadie el carnet de vacunación, no es obligatorio para nada. Nosotros estamos es recomendándolo si la gente se va a desplazar a esos estados por vacaciones», dijo Gutiérrez en una entrevista para VTV.

Asimismo, aseguró que en lo que va de año no han confirmado, ni siquiera 10 casos en todo el país. «Nosotros en el año 2026 tenemos solamente siete casos reportados como positivo con los exámenes que se hacen en el Instituto Nacional de Higiene, pero más que anunciar los casos queremos insistir en la prevención de la enfermedad porque a veces puede uno en caer a alarmar a la gente y que la gente entre en pánico y salga todo el mundo a tratar la enfermedad».

El 2 de marzo, el Gobierno dijo que se exigirá a las personas que viajen a esas cuatro regiones la vacuna contra la fiebre amarilla con, al menos, diez días de antelación debido al brote de la enfermedad.

Según una nota oficial, el requisito se aplicará a quienes «planeen visitar durante la próxima Semana Santa» esos estados, y también se deberá usar ropa de manga larga y repelente en zonas boscosas para prevenir picaduras.

De igual forma, el pasado 27 de febrero, la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, indicó que, desde junio del año pasado hasta ese momento, se habían registrado 36 casos de fiebre amarilla.

La funcionaria afirmó que desde mediados de 2025 se registró un «claro incremento» de casos en el país y que, del total, el 75 % son personas con edades de 10 a 49 años.