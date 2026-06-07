¿Es el Poder Judicial el verdadero problema de la justicia en el país? Esto dijo la exmagistrada Blanca Rosa Mármol

Blanca Rosa Mármol, abogada y exmagistrada emérita del TSJ, Blanca Rosa Mármol de León, negó este domingo que el Poder Judicial sea el verdadero problema de la justicia en el país, afirmando que la problemática real es el Poder Ejecutivo, debido a que «interfiere» constantemente debido a que no hay independencia entre ambos.

Durante una entrevista a Venevisión, la experta manifestó dijo que no es necesaria una reforma penal en Venezuela, dado que las leyes «están allí».

«El problema que nosotros tenemos no es el sistema penal, el problema que tenemos no es el Poder Judicial, es el Poder Ejecutivo. Lo que nosotros necesitamos no es una reforma del sistema penal, porque las leyes están allí. Ahí está la ley de carrera judicial», precisó.

En ese sentido, Mármol de León remarcó que el problema real es que «no hay independencia del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo está constantemente interfiriendo, porque lo que hace realmente es dar órdenes».

«Y eso es lo que dicen a los abogados y a mucha gente cuando tienen sus casos en tribunales penales. Les dicen que tienen que consultar arriba», afirmó.

"El problema que nosotros tenemos no es el sistema Penal, el problema que tenemos no es el Poder Judicial es el Poder Ejecutivo. Lo que nosotros necesitamos no es reforma del sistema Penal porque las leyes están allí ahi esta la ley de Carrera judicial… Pero el problema que… pic.twitter.com/krD1I9ZwMr — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) June 7, 2026

SITUACIÓN DE LOS PRESOS

La jurista también cuestionó el sistema de reclusión del país, señalando que el Ejecutivo ha perdido la «legitimidad para castigar».

«Un Estado que tiene a los presos en esas condiciones procesales y ambientales (como las actuales), pierde la legitimidad para castigar. Y la verdad sería cruda y simple es que deberían estar todos libres, porque si tú no les garantizas la vida, si tú no les garantizas la integridad personal y si tú no le garantizas un juicio justo, no pueden estar detenidos», opinó Mármol de León.

Y agregó: «La seguridad jurídica no existe. No existe porque nosotros no tenemos jueces independientes. Si no hay jueces independientes, no puede haber seguridad jurídica. Entonces, donde los jueces tienen miedo, los ciudadanos no pueden vivir tranquilos».

"Un estado que tiene los presos en esas condiciones procesales y ambientales pierde la legitimidad para castigar y la verdad sería cruda y simple que deberían estar todos libres porque si tú no les garantizas la vida, si tú no les garantizas la integridad personal y si tú no le… pic.twitter.com/q57mShTgOs — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) June 7, 2026

LÍNEA CONTRA LA EXTORSIÓN

Por otra parte, mostró su desconfianza hacia la línea para denunciar la extorsión, implementada recientemente por el Gobierno.

«Yo lo último que haría sería llamar a ese 0800Extorsión. No llamaría jamás, porque el que va a quedar señalado es usted, el que hace la denuncia es usted y lo van a poner en la lista», dijo.

Además, pidió poner atención a lo que dijo Delcy Rodríguez: «Ella dice que quiere hacer justicia. ¿Quiere hacer justicia para quién? Fíjense a quién señala de víctima. Las víctimas son los funcionarios, los jueces y los fiscales honestos. Esos son los que ella quiere defender, pero entonces, la ciudadanía, nosotros ¿no somos víctimas?».