Conviasa denunció desvío forzado de un vuelo que cubría la ruta Cancún-Maiquetía y acusó a Jamaica de «trato hostil»

Las autoridades de la aerolínea Conviasa denunciaron este 7 de junio el desvío imprevisto de un vuelo comercial que cubría la ruta Cancún–Maiquetía, aludiendo a factores externos que obligaron a la aeronave a aterrizar en Jamaica, país al que acusó de «trato hostil» hacia Venezuela.

A través de un comunicado oficial, la empresa estatal aseguró que durante este incidente «no se respetaron plenamente los permisos operacionales correspondientes». La directiva de la aerolínea calificó esta situación como un hecho totalmente inexplicable durante el tránsito regular de la aeronave.

Los voceros de Conviasa indicaron que los pasajeros sufrieron las consecuencias del desvío al permanecer por más de ocho horas en territorio jamaiquino bajo un escenario de total incertidumbre. Asimismo, atribuyeron esta crisis a severas fallas en los servicios aeroportuarios locales y en los mecanismos de asistencia en tierra.

DENUNCIA A JAMAICA DE «TRATO HOSTIL»

La aerolínea afirmó que los viajeros afectados no recibieron en ningún momento la atención adecuada, ni las garantías mínimas de los estándares internacionales del transporte aéreo. Por tal motivo, la compañía nacional expresó su «más enérgico rechazo» a la actuación de las autoridades competentes en Jamaica.

El texto oficial responsabilizó directamente al Gobierno jamaiquino por no garantizar condiciones mínimas de asistencia, trato digno y apoyo operativo durante el tiempo que duró la contingencia. Además, Conviasa señaló que este hecho se enmarca en lo que considera una conducta «hostil» de Jamaica hacia el Estado de Venezuela.

La aerolínea sustentó su acusación al recordar los antecedentes de disputas bilaterales previas que están directamente relacionadas con valiosos activos energéticos comunes, entre los cuales destaca la refinería Petrojam. Conviasa subrayó que la situación no es atribuible a su operación técnica ni a su tripulación.

El personal a bordo, según el reporte del consorcio estatal, actuó estrictamente conforme a los protocolos de seguridad establecidos a nivel global para resguardar la integridad física de los pasajeros y de la propia aeronave. Finalmente, Conviasa informó que iniciará acciones legales inmediatas ante instancias tanto nacionales como internacionales.